Perché la Groenlandia è diventata cruciale nelle sfide globali Usa

Trump torna a puntare l'isola artica. Dopo il tentativo di acquisto nel 2019, oggi parla apertamente di annessione e la nomina di un inviato speciale segna un salto di qualità nella pressione politica americana. Il presidente degli Stati Uniti nega l’interesse per le risorse, ma minerali e rotte commerciali rendono la zona strategicamente irrinunciabile per Washington. E mentre l'Ue osserva con crescente inquietudine e Russia e Cina restano sullo sfondo, il rischio di escalation non è più solo teorico