Vladimir Padrino López ha etichettato la cattura di Maduro come un “codardo sequestro”: la Corte Suprema del Venezuela non ha ancora dichiarato il presidente definitivamente decaduto e per questo ha affidato il compito ad interim alla vicepresidente Delcy Rodriguez. Poi l’appello di López alla nazione: “Chiamo il popolo alla pace e all'ordine e a riprendere le sue attività economiche, lavorative ed educative” ascolta articolo

All’indomani del blitz che ha portato alla cattura di Nicolas Maduro e della moglie (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA), il capo dell'esercito e ministro della Difesa del Venezuela Vladimir Padrino López ha rivolto un messaggio alla nazione invitando la popolazione civile a mantenere "la pace e l'ordine". López è apparso in pubblico in una trasmissione della televisione statale Venezolana de Televisión (Vtv) dove si è mostrato in tenuta militare e accompagnato da altri 15 alti ufficiali dell'esercito. "Respingiamo il codardo sequestro del presidente costituzionale e nostro comandante in capo Nicolas Maduro”, ha detto il ministro affermando il riconoscimento di Delcy Rodriguez come presidente ad interim.

Rodriguez presidente ad interim Oggi, infatti, la Corte Suprema del Venezuela ha ordinato alla vicepresidente Delcy Rodriguez di assumere ad interim la presidenza. La Corte ha stabilito "che Rodriguez assuma ed eserciti in qualità di responsabile tutte le attribuzioni, i doveri e i poteri inerenti alla funzione di presidente della Repubblica bolivariana del Venezuela al fine di garantire la continuità amministrativa e la difesa integrale della nazione". I giudici non hanno ancora dichiarato Maduro definitivamente decaduto, il che avrebbe comportato l'indizione di elezioni anticipate entro 30 giorni. Leggi anche Venezuela, un 92enne ebreo ultraortodosso sarà il giudice di Maduro

Rubio: "Rodriguez non è presidente legittima" Contrario al riconoscimento di Delcy Rodriguez come presidente ad interim del Venezuela è Marco Rubio: per il segretario di Stato statunitense, Rodriguez non può essere "la presidente legittima del Venezuela" poiché gli Stati Uniti non ritengono legittimo il regime attualmente al potere. In un’intervista tv, Rubio ha spiegato di capire che oggi in Venezuela ci sono persone "che sono quelle che possono effettivamente apportare dei cambiamenti". Ma ha precisato che questo è diverso dal riconoscere la legittimità del governo venezuelano, che deriverà da un periodo di transizione e da un'elezione. Poi la frecciata di Donald Trump: se Delcy Rodriguez "non fa quello che è giusto, pagherà un prezzo molto alto, probabilmente più alto di quello di Maduro". Vedi anche Venezuela, Maduro portato nel carcere di Brooklyn