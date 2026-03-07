Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
Arrow-link
Arrow-link

Usa, Trump andrà in Delaware per onorare i soldati morti in Iran

Mondo
©Getty

Il presidente statunitense è atteso oggi alla base aerea di Dover "per rendere il massimo omaggio ai nostri grandi guerrieri che tornano a casa per l'ultima volta". Ad annunciarlo è stato lo stesso Trump in un post su Truth, specificando che alla visita parteciperanno anche la moglie Melania e alcuni membri del governo

ascolta articolo

Donald Trump si recherà alla base aerea di Dover, in Delaware "per rendere il massimo omaggio ai nostri grandi guerrieri che tornano a casa per l'ultima volta", in particolari i caduti dall'inizio del conflitto in Iran. Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente statunitense in un post su Truth, specificando che alla visita parteciperanno anche la moglie Melania e alcuni membri del governo. Già al momento dell'annuncio dell'attacco congiunto Usa-Israele contro l'Iran, Trump aveva affermato che "le vite di coraggiosi eroi americani possono andare perdute e potremmo avere dei morti, succede spesso in guerra". Riferendosi al conflitto in Iran in particolare, il tycoon aveva dichiarato che "quando vai in guerra, qualcuno morirà". 

La visita alla base aerea di Dover

In un videomessaggio diffuso domenica dalla Casa Bianca, Trump aveva poi espresso il suo "immenso amore e l'eterna gratitudine alle famiglie dei caduti", aggiungendo però che "purtroppo probabilmente ce ne saranno altri prima che finisca". Quella prevista oggi a Dover è la cerimonia che il Pentagono definisce "dignified transfer", il rito con cui vengono accolte e onorate le salme dei militari statunitensi uccisi in servizio. I sei riservisti dell'esercito americano, impiegati in compiti logistici, sono morti domenica quando un attacco con drone ha colpito un centro di comando a Port Shuaiba, in Kuwait.

Leggi anche

Guerra in Iran, quanto costa agli Usa tra attacchi, armi e missili

Mondo: Ultime notizie

Ucraina, almeno 4 morti a Kharkiv nei raid russi di stanotte. LIVE

live Mondo

Altre dieci sono rimaste ferite nell’attacco russo condotto nella notte tra venerdì e sabato...

Iran, raid su Teheran. Droni iraniani contro Kuwait e Iraq. DIRETTA

live Mondo

Trump chiude a qualsiasi negoziato e annuncia di volere "la resa incondizionata". Pioggia di raid...

Guerra Ucraina, Trump: "Zelensky faccia accordo, Putin è pronto". LIVE

Mondo

Il presidente ucraino "deve darsi da fare e raggiungere un accordo" perché il presidente russo,...

Guerra Iran, Teheran: "Paesi Ue obiettivi legittimi se aiutano Usa"

Mondo

Trump: "Nessun accordo senza resa incondizionata". Partita per Cipro la fregata missilistica...

Guerra Iran, droni contro aeroporto e giacimenti petroliferi in Iraq

Mondo

Quattro droni hanno preso di mira il terminal merci dell'aeroporto, il complesso petrolifero di...

Mondo: I più letti