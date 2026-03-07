Usa, Trump andrà in Delaware per onorare i soldati morti in Iran

Il presidente statunitense è atteso oggi alla base aerea di Dover "per rendere il massimo omaggio ai nostri grandi guerrieri che tornano a casa per l'ultima volta". Ad annunciarlo è stato lo stesso Trump in un post su Truth, specificando che alla visita parteciperanno anche la moglie Melania e alcuni membri del governo

Donald Trump si recherà alla base aerea di Dover, in Delaware "per rendere il massimo omaggio ai nostri grandi guerrieri che tornano a casa per l'ultima volta", in particolari i caduti dall'inizio del conflitto in Iran . Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente statunitense in un post su Truth, specificando che alla visita parteciperanno anche la moglie Melania e alcuni membri del governo. Già al momento dell'annuncio dell'attacco congiunto Usa-Israele contro l'Iran, Trump aveva affermato che "le vite di coraggiosi eroi americani possono andare perdute e potremmo avere dei morti, succede spesso in guerra". Riferendosi al conflitto in Iran in particolare, il tycoon aveva dichiarato che "quando vai in guerra, qualcuno morirà".

La visita alla base aerea di Dover

In un videomessaggio diffuso domenica dalla Casa Bianca, Trump aveva poi espresso il suo "immenso amore e l'eterna gratitudine alle famiglie dei caduti", aggiungendo però che "purtroppo probabilmente ce ne saranno altri prima che finisca". Quella prevista oggi a Dover è la cerimonia che il Pentagono definisce "dignified transfer", il rito con cui vengono accolte e onorate le salme dei militari statunitensi uccisi in servizio. I sei riservisti dell'esercito americano, impiegati in compiti logistici, sono morti domenica quando un attacco con drone ha colpito un centro di comando a Port Shuaiba, in Kuwait.