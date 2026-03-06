Guerra Iran, droni contro aeroporto e giacimenti petroliferi in Iraq

Si allarga fino all’Iraq il conflitto iniziato sette giorni fa tra Iran, Israele e Stati Uniti. Alcuni droni hanno colpito nel primo pomeriggio di oggi, 6 marzo, l'aeroporto e i giacimenti petroliferi di Bassora. A riferirlo è stata una fonte di sicurezza irachena che ha specificato come quattro droni abbiano colpito non solo lo scalo aeroportuale della città all'estremo sud dell’Iraq ma anche due impianti petroliferi. "Un drone si è schiantato contro il terminal merci dell'aeroporto di Bassora", ha detto la fonte, aggiungendo che altri due hanno colpito una società statunitense nel complesso petrolifero di Burjesia, e un quarto ha colpito il giacimento petrolifero di Rumaila, dove opera il colosso britannico Bp. Alcune ore prima l'Eni aveva avviato l'evacuazione del personale straniero impegnato in Iraq nel giacimento petrolifero di Zubair a Bassora (GUERRA IRAN - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA)