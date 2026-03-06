Guerra Iran, droni contro aeroporto e giacimenti petroliferi in Iraq

Quattro droni hanno preso di mira il terminal merci dell'aeroporto, il complesso petrolifero di Burjesia e il giacimento petrolifero di Rumaila. Alcune ore prima dell’attacco l'Eni aveva avviato l'evacuazione del personale straniero impegnato nel giacimento petrolifero di Zubair a Bassora
Si allarga fino all’Iraq il conflitto iniziato sette giorni fa tra Iran, Israele e Stati Uniti. Alcuni droni hanno colpito nel primo pomeriggio di oggi, 6 marzo, l'aeroporto e i giacimenti petroliferi di Bassora. A riferirlo è stata una fonte di sicurezza irachena che ha specificato come quattro droni abbiano colpito non solo lo scalo aeroportuale della città all'estremo sud dell’Iraq ma anche due impianti petroliferi. "Un drone si è schiantato contro il terminal merci dell'aeroporto di Bassora", ha detto la fonte, aggiungendo che altri due hanno colpito una società statunitense nel complesso petrolifero di Burjesia, e un quarto ha colpito il giacimento petrolifero di Rumaila, dove opera il colosso britannico Bp. Alcune ore prima l'Eni aveva avviato l'evacuazione del personale straniero impegnato in Iraq nel giacimento petrolifero di Zubair a Bassora (GUERRA IRAN - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA)
Altri attacchi contro giacimenti petroliferi
Gli attacchi con droni odierni arrivano all’indomani di altri raid condotti contro giacimenti petroliferi in Iraq. Le autorità curde irachene hanno dichiarato che la produzione di petrolio in un giacimento petrolifero gestito dalla società statunitense Hkn Energy è stata interrotta in seguito a un attacco effettuato con due droni il 5 marzo. Il ministero delle risorse naturali della regione del Kurdistan settentrionale ha dichiarato in un comunicato che un "gruppo fuorilegge in Iraq ha lanciato un attacco terroristico contro il giacimento petrolifero Hkn nell'area di Sarsang" nella provincia di Dohuk, danneggiando il giacimento e "bloccando la produzione".
Sondaggio, 56% italiani contrario all'attacco di Usa e Israele in Iran
La maggioranza dei cittadini del nostro Paese si dichiara in disaccordo con l’intervento militare iniziato lo scorso 28 febbraio contro Teheran. Le due principali fonti di preoccupazione sono l’inizio di un conflitto più ampio, con il coinvolgimento di altri Paesi (38%), e le conseguenze economiche legate all’aumento dei prezzi del petrolio e del carburante (37%). E, in questa situazione, quasi la metà degli italiani (48%) ritiene che il governo italiano dovrebbe mantenere una posizione di neutralità e mediazione