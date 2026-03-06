A seguito della parziale riapertura dello spazio aereo regionale, Emirates sta operando con un programma di voli ridotto, in attesa di poter ripristinare la propria rete. La compagnia prevede di tornare al 100% della capacità operativa nei prossimi giorni, compatibilmente con la disponibilità dello spazio aereo e con tutti i requisiti operativi. La sicurezza resta come sempre la massima priorità

Aggiornamento operativo

Giovedì 5 marzo Emirates ha trasportato circa 30.000 passeggeri in partenza da Dubai;

Entro domani, 7 marzo, saranno operativi 106 voli Emirates giornalieri di andata e ritorno verso 83 destinazioni, coprendo quasi il 60% della rete;

Fino a domani, 07 marzo, da e per l’Italia, verranno operati i seguenti collegamenti:

o EK95 / EK96 – Dubai (DXB) ⇄ Roma Fiumicino (FCO)

o EK97 / EK98 – Dubai (DXB) ⇄ Roma Fiumicino (FCO)

o EK101 / EK102 – Dubai (DXB) ⇄ Milano Malpensa (MXP)

In mercati ad alta domanda, le operazioni sono state significativamente potenziate. Solo nel Regno Unito, entro il 7 marzo, la compagnia opererà 11 voli giornalieri su cinque aeroporti, a conferma della forte domanda di viaggi tra Emirati Arabi Uniti e Regno Unito.

Sempre entro domani, in India, Emirates raggiungerà 22 voli giornalieri, servendo tutti e nove i gateway nel Paese.

Negli Stati Uniti, la compagnia opera verso sette gateway, garantendo la continuità dei collegamenti tra USA ed Emirati Arabi Uniti.

I voli verso queste destinazioni sono regolarmente operativi. I clienti possono verificare la disponibilità e prenotare online. Viene data priorità alle prenotazioni già effettuate; al momento, i passeggeri devono recarsi in aeroporto solo se in possesso di una conferma di prenotazione. Continuiamo a monitorare attentamente la situazione e ad adattare le operazioni secondo necessità. Tutti i clienti sono invitati a consultare emirates.com e i canali social ufficiali, dove forniremo aggiornamenti tempestivi non appena disponibili.