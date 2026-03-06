Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
Arrow-link
Arrow-link

Guerra in Iran, quanto costa agli Usa di Trump tra attacchi, armi e missili

Mondo

Secondo un'analisi del Center for Strategic and International Studies, riportata dalla Cnn, soltanto le prime 100 ore della campagna militare statunitense contro Teheran sono costate agli Usa  3,7 miliardi di dollari, ovvero più di 890 milioni di dollari al giorno

ascolta articolo

L'operazione militare in Iran potrebbe avere ripercussioni pesanti sul bilancio statunitense. Secondo un'analisi del Center for Strategic and International Studies, riportata dalla Cnn, soltanto le prime 100 ore della campagna militare statunitense contro Teheran sono costate agli Usa  3,7 miliardi di dollari, ovvero più di 890 milioni di dollari al giorno. Solo una piccola parte di questa cifra è già prevista nel bilancio del Pentagono: circa 196 milioni di dollari di costi operativi, mentre oltre 3,5 miliardi non sono attualmente coperti e potrebbero richiedere nuovi stanziamenti del Congresso. Le stime si basano sulle poche informazioni diffuse dal dipartimento della Difesa, che a differenza di precedenti campagne in Medio Oriente ha fornito aggiornamenti molto limitati. I costi sono suddivisi in tre categorie principali: operazioni militari, munizioni utilizzate e perdite di equipaggiamento.

I costi delle operazioni aeree e navali

Le operazioni aeree rappresentano la voce di spesa principale delle attività quotidiane. Secondo il Csis, oltre 200 caccia stanno partecipando alla campagna, tra velivoli stealth come F-35 e F-22 e aerei come F-15, F-16 e A-10, oltre ai caccia imbarcati sulle portaerei. Solo l’impiego degli aerei basati a terra è costato circa 125,2 milioni di dollari nelle prime 100 ore, con una spesa aggiuntiva di circa 30 milioni al giorno. Anche la presenza navale è significativa: due portaerei, 14 cacciatorpediniere e tre navi per il combattimento costiero operano tra Golfo Persico, Mar Arabico e Mediterraneo orientale. Il funzionamento della flotta nelle prime 100 ore è costato 64,5 milioni di dollari, con un incremento stimato di circa 15,4 milioni per ogni giorno di operazioni.

Le munizioni sono la voce di spesa più impattante

La voce di spesa più pesante resta però quella delle munizioni, che da sola vale circa 3,1 miliardi di dollari. In meno di quattro giorni gli Stati Uniti hanno usato oltre 2mila ordigni, tra missili da crociera Tomahawk, missili aria-terra e bombe guidate. I primi attacchi hanno utilizzato soprattutto armamenti a lungo raggio molto, ma con l’indebolimento delle difese aeree iraniane gli Stati Uniti stanno progressivamente passando a munizioni più economiche, come le bombe JDAM. Una parte importante delle spese deriva anche dalla difesa contro missili e droni iraniani. Secondo il Pentagono, Teheran ha lanciato circa 500 missili balistici e 2mila droni. Il costo degli intercettori utilizzati nelle prime 100 ore è stimato intorno agli 1,7 miliardi di dollari, anche se una parte consistente dello sforzo difensivo è stata sostenuta da alleati regionali come Qatar, Bahrain, Kuwait ed Emirati Arabi Uniti.

Approfondimento

Cosa pensano gli statunitensi dell'attacco Usa all'Iran?
FOTOGALLERY

Ipa e SkyTG24

L'utilizzo dei droni da parte dell'Iran
1/8
Mondo

Iran, i droni di Teheran e il confronto con Usa, Cina e Ucraina

Negli ultimi giorni sono stati migliaia i droni che Teheran ha lanciato verso i Paesi vicini dove sono presenti soldati statunitensi. Ma quale strategia c'è dietro a questa scelta? Anche di questo si è parlato nella puntata Numeri, di SkyTG24, andata in onda il 5 marzo 2026

Vai alla Fotogallery

Mondo: Ultime notizie

Guerra Ucraina, Trump: "Zelensky faccia accordo, Putin è pronto". LIVE

live Mondo

Il presidente ucraino "deve darsi da fare e raggiungere un accordo" perché il presidente russo,...

Iran, colpiti due hotel in Bahrein. Droni anche sull'Azerbaijan. LIVE

live Mondo

Lo Stretto di Hormuz viene designato ufficialmente 'area di operazioni belliche'. Circa 1.000...

Perché è scoppiata la guerra in Iran e gli obiettivi di Usa e Israele

Mondo

Le cause che hanno portato allo scoppio della guerra attuale nel Golfo Persico sono molte, e in...

Meloni sente Zelensky: "Indispensabile l'unità tra Europa e Usa"

Mondo

I negoziati Kiev-Mosca proseguono nonostante il conflitto in Iran. Zelensky ha parlato con gli...

Trump: “No a Khamenei jr leader”. Raid israeliano a Beirut sud

Mondo

Teheran afferma di aver colpito una petroliera americana nel Golfo. La nave “è in fiamme” secondo...

Mondo: I più letti