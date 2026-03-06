Bessent: "Teheran non prenderà in ostaggio mercato energia”

L'agenda energetica del presidente Donald Trump "ha portato la produzione di petrolio e gas a raggiungere i livelli più alti mai registrati", ha scritto poi Bessent. Per consentire al greggio di continuare a confluire nel mercato globale, "il Dipartimento del Tesoro sta emettendo una deroga temporanea di 30 giorni per consentire alle raffinerie indiane di acquistare petrolio russo. Questa misura, deliberatamente a breve termine, non fornirà significativi benefici finanziari al governo russo, poiché autorizza solo transazioni che riguardano petrolio già bloccato in mare". L'India, inoltre, "è un partner essenziale degli Stati Uniti e prevediamo che New Delhi intensificherà gli acquisti di petrolio statunitense", ha concluso Bessent. L'annuncio di Bessent è arrivato dopo mesi di pressioni da parte di Washington su New Delhi affinché evitasse di acquistare barili russi, negli sforzi per ridurre i flussi di denaro destinato allo sforzo bellico di Mosca contro l'Ucraina. L'India, per altro verso, è vulnerabile agli shock energetici, con le scorte di greggio capaci di coprire meno di un mese di domanda.