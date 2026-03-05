Perché la chiusura dello Stretto di Hormuz allarga il conflitto

Secondo le stime dell'Energy Information Administration (EIA), nel 2025 circa 20 milioni di barili di petrolio al giorno hanno attraversato il passaggio, ovvero un valore di scambi energetici pari a quasi 600 miliardi di dollari all'anno. Il blocco dello stretto potrebbe far aumentare ulteriormente il costo di beni e servizi in tutto il mondo e colpire alcune delle maggiori economie mondiali