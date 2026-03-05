Offerte Sky
Apple sfida i portatili: perché MacBook Neo va bene per tutti

Simone Cosimi

Con il nuovo portatile sotto i mille euro Apple trova il punto di caduta ideale tra iPad e MacBook Air. Il Neo è però il risultato di quindici anni di strategia industriale messa a frutto nel momento perfetto, salvagente nell’occhio del ciclone: mentre l’industria tech affronta carenze di memoria e aumenti dei costi per le turbolenze globali Cupertino lancia un dispositivo buono per il 90% degli utenti, che sfida Windows nella fascia dei grandi numeri e porta altri utenti nell’ecosistema della Mela morsicata

