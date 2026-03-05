Il sogno texano dei democratici Usa

Il 3 marzo si sono svolte le primarie di Democratici e Repubblicani. E se per la carica di governatore - in uno Stato tradizionalmente conservatore - la vittoria sembra già saldamente nelle mani del Gop, per quella di senatore si apre qualche spiraglio. Ma le sorti del candidato dem sono appese all'esito del ballottaggio tra i due candidati repubblicani