Intensità degli attacchi e bilancio

La portata esatta dell’assistenza russa non è stata definita con precisione, ma fonti citate dal quotidiano sottolineano che le capacità iniziali iraniane di individuare autonomamente gli obiettivi statunitensi sono state parzialmente compromesse nei primi giorni di combattimento. Dall’inizio delle ostilità, l’Iran ha lanciato migliaia di droni monouso e centinaia di missili contro siti militari statunitensi, ambasciate e infrastrutture civili. La risposta congiunta di Stati Uniti e Israele ha colpito oltre 2.000 obiettivi iraniani, inclusi siti di lancio di missili balistici, unità navali e strutture operative chiave. Gli esperti militari sottolineano come la condivisione di informazioni russe abbia probabilmente contribuito alla precisione degli attacchi iraniani, con colpi mirati a radar, centri di comando e strutture temporanee, come quelle colpite in Kuwait, dove sei soldati statunitensi hanno perso la vita.