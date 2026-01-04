Offerte Sky
Venezuela, Maduro portato nel carcere di Brooklyn

Mondo

L’aereo che trasportava Nicolas Maduro è atterrato allo Stewart International Airport, a New Windsor, a circa cento chilometri a nord-ovest di New York City. Il blitz statunitense lo ha prelevato a Caracas e lo ha trasferito su una nave militare, prima del volo verso gli Stati Uniti. Un convoglio ha poi raggiunto il Metropolitan Detention Center di Brooklyn sotto una massiccia scorta delle forze dell’ordine. Decine di venezuelani si sono radunati davanti al Brooklyn Detention Center, nel distretto di Brooklyn, a New York.

