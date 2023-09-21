Designato dallo stesso ex presidente come successore, sotto di lui il Paese ha attraversato una grave crisi economica e profonde divisioni politiche, fino all' autoproclamazione nel 2019 dell'oppositore Guaidò , riconosciuto dagli Usa. Dopo l'attacco americano su larga scala del 3 gennaio 2026, Maduro è stato catturato con la moglie e portato fuori dal Paese

Dopo l'attacco "su vasta scala" condotto dagli Usa contro il Venezuela, il presidente Nicolás Maduro è stato "catturato e portato fuori dal Paese insieme alla moglie", ha annunciato il leader americano Donald Trump . Ma qual è la storia di Maduro e perché Washington lo ha messo nel mirino?

Dagli autobus al chavismo

Maduro è nato a Caracas nel 1962, da madre colombiana e padre venezuelano. Ex autista di autobus, non è mai andato all'università e fin dal liceo ha militato negli organismi di sinistra. È poi diventato un dirigente sindacale di rilievo. Si avvicina al chavismo come militante e conosce Chavez negli anni Novanta attraverso la moglie, Cilia Flores, che era stata uno dei suoi avvocati. Flores ottenne nel 1994 la liberazione di Chavez due anni dopo il fallito golpe militare, al quale prese parte nel 1992.

Erede designato di Chavez

Maduro sostiene la candidatura di Chavez quando diventa presidente del Venezuela nel 1998. Membro dell'Assemblea Costituente dal 1999, nel 2000 è eletto deputato all’Assemblea Nazionale. Passano cinque anni e ne diventa il presidente. Dopo appena un anno, però, nel 2006, lascia l’incarico per mettersi alla guida del ministero degli Affari Esteri. Nell’ottobre 2012, dopo essere stato eletto per un quarto mandato, Chavez nomina Maduro vicepresidente esecutivo, indicandolo nel dicembre dello stesso anno suo successore designato. Nel marzo 2013, dopo la morte di Chavez, Maduro gli subentra ed è eletto nuovo presidente del Paese con il 50,66% delle preferenze alle consultazioni dell'aprile successivo.

La prima vittoria dell’opposizione

Quella che segue è per il Venezuela una fase di instabilità e di violenze, sia a causa dell’inasprimento delle misure repressive attuate dal governo contro le opposizioni antichaviste, sia per il peggioramento delle condizioni economiche del Paese. Maduro realizza alcuni rimpasti di governo, mirati a consolidare il suo potere e a eliminare le fronde interne ed esterne al partito. Per lui, tuttavia, l’erosione dei consensi è stata inarrestabile. Alle elezioni legislative del dicembre 2015, l’opposizione vince per la prima volta dopo 17 anni di chavismo.