Designato dallo stesso ex presidente come successore, sotto di lui il Paese ha attraversato una grave crisi economica e profonde divisioni politiche, fino all'autoproclamazione nel 2019 dell'oppositore Guaidò, riconosciuto dagli Usa. Dopo l'attacco americano su larga scala del 3 gennaio 2026, Maduro è stato catturato con la moglie e portato fuori dal Paese
Dopo l'attacco "su vasta scala" condotto dagli Usa contro il Venezuela, il presidente Nicolás Maduro è stato "catturato e portato fuori dal Paese insieme alla moglie", ha annunciato il leader americano Donald Trump. Ma qual è la storia di Maduro e perché Washington lo ha messo nel mirino?
Dagli autobus al chavismo
Maduro è nato a Caracas nel 1962, da madre colombiana e padre venezuelano. Ex autista di autobus, non è mai andato all'università e fin dal liceo ha militato negli organismi di sinistra. È poi diventato un dirigente sindacale di rilievo. Si avvicina al chavismo come militante e conosce Chavez negli anni Novanta attraverso la moglie, Cilia Flores, che era stata uno dei suoi avvocati. Flores ottenne nel 1994 la liberazione di Chavez due anni dopo il fallito golpe militare, al quale prese parte nel 1992.
Erede designato di Chavez
Maduro sostiene la candidatura di Chavez quando diventa presidente del Venezuela nel 1998. Membro dell'Assemblea Costituente dal 1999, nel 2000 è eletto deputato all’Assemblea Nazionale. Passano cinque anni e ne diventa il presidente. Dopo appena un anno, però, nel 2006, lascia l’incarico per mettersi alla guida del ministero degli Affari Esteri. Nell’ottobre 2012, dopo essere stato eletto per un quarto mandato, Chavez nomina Maduro vicepresidente esecutivo, indicandolo nel dicembre dello stesso anno suo successore designato. Nel marzo 2013, dopo la morte di Chavez, Maduro gli subentra ed è eletto nuovo presidente del Paese con il 50,66% delle preferenze alle consultazioni dell'aprile successivo.
La prima vittoria dell’opposizione
Quella che segue è per il Venezuela una fase di instabilità e di violenze, sia a causa dell’inasprimento delle misure repressive attuate dal governo contro le opposizioni antichaviste, sia per il peggioramento delle condizioni economiche del Paese. Maduro realizza alcuni rimpasti di governo, mirati a consolidare il suo potere e a eliminare le fronde interne ed esterne al partito. Per lui, tuttavia, l’erosione dei consensi è stata inarrestabile. Alle elezioni legislative del dicembre 2015, l’opposizione vince per la prima volta dopo 17 anni di chavismo.
Approfondimento
Attacco Usa in Venezuela, esplosioni a Caracas: cosa sappiamo
Lo stato di emergenza
Il Venezuela è stremato dalla crisi economica ed energetica. Nel gennaio del 2016 Maduro proclama lo stato di emergenza: entrano in vigore misure come blackout programmati, settimane lavorative di due giorni per i dipendenti pubblici, modifiche dell'ora legale per il risparmio di elettricità. Intanto, violente manifestazioni di piazza chiedono che venga indetto un referendum per porre fine al mandato del presidente.
La crisi con il Parlamento
Nel marzo 2017 la crisi politica si aggrava. La maggioranza dei deputati vota la messa in stato d'accusa di Maduro, ritenuto responsabile della gravissima crisi umanitaria e della carestia che attraversa il Paese, e assegnando di fatto tutti i poteri al capo di Stato. Il Tribunale supremo di giustizia decide quindi di esautorare da ogni funzione il Parlamento, in gran parte in mano all'opposizione, accusando l'Assemblea nazionale di oltraggio e ribellione contro il presidente. Pochi giorni dopo, in seguito alle grandi manifestazioni di protesta e alla condanna della comunità internazionale la sentenza viene revocata e i poteri costituzionali restituiti al Parlamento.
La svolta autoritaria, la rielezione e l’attentato
Nei mesi successivi gli scontri tra popolazione civile e forze dell'ordine proseguono e provocano decine di morti, trascinando il Venezuela sull'orlo di una guerra civile. Nell'agosto del 2017 si insedia la nuova Assemblea costituente, composta solo da rappresentanti vicini al governo: è la svolta autoritaria. La mossa viene duramente contestata dall'opposizione e dalla comunità internazionale. Nel maggio 2018, in un Paese stremato dalla crisi economica e lacerato dai contrasti politici, Maduro viene rieletto con il 67,7% dei voti contro il 21,2% del chavista dissidente Henri Falcón. Ad agosto dello stesso anno il presidente è l’obiettivo di un attentato eseguito con droni esplosivi, durante il suo discorso durante la parata militare per l'81esimo anniversario della creazione della Guardia nazionale: Maduro resta illeso, sette i feriti. Il presidente incolpa dell’attacco l'estrema destra in collaborazione con i governi di Colombia e Stati Uniti, facendo il nome del presidente colombiano Juan Manuel Santos, tra i mandanti dell'attentato, il quale ha subito definito l’accusa infondata.
Vedi anche
Attacco al Venezuela, le esplosioni a Caracas
L'autoproclamazione a presidente di Juan Guaidó
Maduro giura quindi per un altro mandato alla guida del Venezuela il 9 gennaio 2019, pronto a restare al potere per altri sei anni, fino al 2025, nonostante il gran numero di critiche che hanno bollato il suo nuovo mandato come "illegittimo". Poche settimane dopo, il 23 gennaio, c'è la svolta: il leader dell'opposizione venezuelana Juan Guaidó, si autoproclama presidente del Paese. Una mossa che ha innalzato la tensione nel Paese, già provato da scontri interni e dalla lunga crisi economica. Oltre agli Stati Uniti, diversi Paesi europei - eccetto l'Italia - hanno riconosciuto Guaidó come nuovo presidente e Maduro si è rifiutato di far entrare aiuti umanitari americani nel Paese.
La taglia di Trump su Maduro e la cattura
Nel 2020 una commissione dell'Onu ha accusato Maduro di crimini contro l'umanità e ha chiesto il processo alla Corte penale internazionale dell'Aja. Nello stesso anno, il dipartimento di Stato Usa ha offerto una taglia da 15 milioni di dollari per la cattura di Maduro. Una cifra alzata a 25 milioni di dollari dall'amministrazione guidata da Joe Biden all'inizio del 2025 e incrementata a 50 milioni sotto la presidenza di Donald Trump. Le accuse mosse a Maduro sono di narco-terrorismo, traffico di cocaina, uso di armi automatiche e di strumenti atti a offendere relativo sempre all'attività di narcotraffico. Dopo l'attacco su larga scala effettuato dagli Usa contro il Venezuela il 3 gennaio 2026, Maduro è stato catturato con la moglie e portato fuori dal Paese.
Leggi anche
Trump rivendica attacco su Caracas e annuncia: "Catturato Maduro" LIVE
Proteste per il Venezuela
Venezuela, in tutto il mondo i cortei di protesta contro Maduro. FOTO
Da Auckland a Roma, passando per Parigi, Madrid e Perth. In oltre 300 città del mondo, si sono svolte le manifestazioni contro il governo di Nicolas Maduro. L’iniziativa, convocata dalla leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado, s’intitola La “Grande protesta per la Verità”. “Abbiamo fatto la storia”, ha detto Machado davanti a migliaia di persone a Caracas