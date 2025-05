Trump: “Dazi su farmaci entro 2 settimane”. Stop sovvenzioni a Harvard

Vedi anche Trump, nuovi dazi sui film stranieri: 100% su quelli non girati in Usa

Intanto, come riportano i media Usa, l'amministrazione Trump ha chiesto a un giudice federale di archiviare una causa che mira a limitare drasticamente l'accesso alla pillola abortiva mifepristone. Il governo del tycoon ha quindi assunto la stessa posizione dell'amministrazione Biden, in un caso sotto i riflettori che ha importanti implicazioni per l'accesso all'aborto. La richiesta presentata dal Dipartimento di Giustizia ha sorpreso, dato che il presidente Trump e diversi dirigenti della sua amministrazione si sono opposti al diritto all'aborto.

Le sovvenzioni ad Harvard

Passando ad Harvard, l'amministrazione Trump ha comunicato all'università, il college più antico e ricco del Paese, che non avrà diritto a nuove sovvenzioni federali. Una mossa che, secondo alcuni media, sembra un tentativo per costringere l'ateneo a tornare al tavolo negoziale nel quale il governo Usa vuole imporre la sua politica anti woke e contro le proteste filopalestinesi. La decisione sulle sovvenzioni è stata comunicata in una controversa lettera ad Alan M. Garber, rettore di Harvard, da Linda McMahon, segretaria all'Istruzione, che ha criticato l'università per "una gestione disastrosa".