Pentagono, Hegseth ordina il taglio del 20% di generali a 4 stelle

Il ministro della Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, ha ordinato una riduzione di almeno il 20% del numero di generali e ammiragli a quattro stelle in servizio. Nel marzo 2025, c'erano 38 militari a quattro stelle, il grado più alto che si può raggiungere nell'esercito americano, e un totale di 817 generali e ammiragli in esercizio.

"Manterremo la posizione di forza combattende più letale del mondo"

"Dobbiamo coltivare leader senior eccezionali che guidino l'innovazione e l'eccellenza operativa, senza essere ostacolati da strati burocratici inutili che ne impediscono la crescita e l'efficacia", si legge nel memorandum firmato da Hegseth. "Un passo cruciale in questo processo - continua il documenyo - è la rimozione delle strutture di forza ridondanti per ottimizzare e snellire la leadership riducendo le posizioni in eccesso di generali e ufficiali di bandiera. Pertanto, ordino le seguenti azioni: una riduzione minima del 20% delle posizioni a 4 stelle nella componente attiva; una riduzione aggiuntiva del 10% dei generali/ufficiali di bandiera nei ruoli congiunti; una riduzione aggiuntiva del 10% dei generali/ufficiali di bandiera assegnati al di fuori dei comandi combattenti con l'implementazione del Piano di Comando Unificato. Attraverso queste misure, manterremo la nostra posizione come la forza combattente più letale al mondo, raggiungendo una forza decisiva e garantendo maggiore efficienza, innovazione e preparazione per qualsiasi sfida che ci attende".