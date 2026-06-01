La nuova one-off è una roadster unica, con una colorazione realizzata attraverso le tonalità rame e bronzo e mediante una calda lucentezza, che ha lo scopo di ottenere una finitura metallica

Bugatti svela la nuova W16 Mistral Le Retour du Jeune Prince, ispirata al Piccolo Principe, il racconto di Antoine de Saint-Exupéry. Nata dal programma Sur Mesure, la nuova one-off è una roadster unica, con una colorazione realizzata attraverso le tonalità rame e bronzo e mediante una calda lucentezza, che ha lo scopo di ottenere una finitura metallica. La livrea richiama la luce lunare e le superfici della vettura reagiscono rapidamente all'angolazione con cui vengono colpite dalle fonti luminose enfatizzando le forme della hypercar francese.

Le linee

Per la griglia il profilo è rifinito in oro e le sue linee interne sono state progettate per seguire il flusso dinamico ascendente del cofano, con l'intenzione di guidare lo sguardo lungo il profilo frontale dell'auto, mentre le pinze dei freni in rame e gli emblemi "EB" coordinati al centro di ogni ruota aggiungono ulteriore offrono ulteriore brillantezza. Nella vista laterale, dalla portiera fino al gruppo ottico posteriore, troviamo una serie di stelle argentate che attraversano anche il passaruota posteriore e raggiungono la zona al di sopra dei fari. Completa la caratterizzazione esterna una rappresentazione della scena più celebre dell'opera, quella con il principe e la volpe, che si svela nel momento in cui viene attivato l'aerofreno.

L'abitacolo, invece, è rifinito in due tonalità di pelle, una più chiara e l'altra più scura, denominate, rispettivamente, Terre d'Or e Driftwood. Il tema delle stelle si ritrova negli interni arrivando a coinvolgere anche i poggiatesta cuciti a mano e la console centrale, dove dettagli ispirati alle stelle sono intarsiati in una trama di fibra di carbonio marrone. Sulla leva del cambio è stata inserita una vera e propria opera d'arte, una rosa d'argento, frutto della scansione 3D di un fiore reale scolpito in una miniatura.