Lavaggio dell'auto a casa, 6 consigli per un risultato professionale

Smog, pioggia, insetti ma anche caldo e freddo. Sono diversi i fattori esterni che ogni giorno sporcano la vettura che circola su strada. Prendersi del tempo per compiere una pulizia “fai da te” può contribuire a rendere la guida più sicura e ad abbattere, almeno in parte, la spesa destinata ad autolavaggi e servizi specializzati. Ma attenzione: occorrono il “kit” adatto e una procedura corretta

Per quanto concerne il “kit” di lavaggio sono sufficienti pochi strumenti di uso comune: due secchi d’acqua, un guanto in microfibra, panni morbidi in microfibra per l’asciugatura di vetri ed esterni, una spazzola per i cerchi e l’aspirapolvere per gli ambienti interni. Un’attenzione particolare va prestata alla scelta del detergente. Gli esperti consigliano l’utilizzo di shampoo omologati per auto a Ph neutro mentre sono da evitare i detergenti adoperati per la casa che potrebbero intaccare la vernice.

Un primo aspetto riguarda la tempistica. L’automobile necessita di una pulizia periodica in un luogo per quanto possibile fresco, all’ombra e con il motore a freddo non surriscaldato. L’esposizione al sole accelera l’evaporazione di acqua e detergenti e favorisce la formazione degli aloni. Il Decreto Legge numero 152 del 3 aprile 2006, vieta il lavaggio della vettura su strada in quanto contrario alle norme ambientali. L’operazione può essere svolta in spazi privati o in apposite piazzole, solitamente collocate vicino ai distributori di benzina oppure ai saloni di autolavaggio automatici.

La pulizia esterna

La soddisfazione finale per una pulizia accurata dell'auto privata passa poi dalla procedura seguita. Come prima operazione per rimuovere lo sporco è necessario eseguire un prelavaggio in particolare su passaruote, paraurti e parte inferiore delle portiere, zone dove sabbia, fango, polvere e detriti dell’asfalto si sedimentano con più rapidità. Con la seconda fase, ha inizio il lavaggio vero e proprio dove sono sufficienti due secchi: uno contenente acqua e shampoo, l’altro solo acqua pulita. Ad ogni passaggio sulla carrozzeria il guanto pregno di detergente va sanificato nel secchio pulito prima di essere immerso nuovamente nello shampoo, in modo da eliminare ogni traccia residua di sporco. È inoltre preferibile iniziare a pulire dalle parti superiori, come tetto e cofano, per poi scendere fino ai paraurti che spesso sono più contaminati. I movimenti vanno eseguiti con delicatezza seguendo linee rette.

Cerchi e pneumatici

Un capitolo a parte è dedicato a cerchi e pneumatici, zone che accumulano una quantità notevole di sporco. Per le quattro ruote vanno utilizzate una spazzola e panni diversi da quelli impiegati per la carrozzeria. L’operazione di lavaggio esterno ha termine con un secondo risciacquo, utile a eliminare tracce residue di shampoo a cui segue l’asciugatura da compiere tramite panni in microfibra ad alta assorbenza.