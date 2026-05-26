Auto full hybrid più economiche del 2026: modelli e classifica

Il mercato delle auto full hybrid sotto i 30.000 euro resta concentrato su utilitarie e crossover compatti. La soglia d’accesso è fissata dalla MG 3, proposta a 19.990 euro, mentre la Dacia Duster chiude la classifica a 26.650 euro. Le percorrenze dichiarate oscillano fra i 18,9 km/l della DR 5 e i 27 km/l della Toyota Aygo X

MG3 La MG 3 apre la classifica con un prezzo di listino da 19.990 euro. Il sistema full hybrid abbina un quattro cilindri 1.5 benzina da 102 CV a un motore elettrico da 136 CV. La potenza complessiva è di 194 CV. La batteria ha una capacità di 1,8 kWh ed è collocata sotto il sedile posteriore. Sotto gli 80 km/h l’auto può procedere prevalentemente in elettrico. Il consumo dichiarato è di circa 22,7 km/l.

TOYOTA AYGO X La Toyota Aygo X parte da 20.850 euro. La city crossover giapponese adotta il 1.5 full hybrid da 116 CV, lo stesso schema tecnico già utilizzato su Toyota Yaris e Mazda 2 Hybrid. L’adozione del nuovo gruppo motopropulsore ha comportato un allungamento del frontale di 8 cm. Resta comunque una delle full hybrid più compatte sul mercato. Il consumo dichiarato arriva fino a 27 km/l.

MG ZS La MG ZS è proposta da 23.490 euro. Il crossover compatto utilizza un sistema full hybrid composto da un 1.5 quattro cilindri benzina e da un motore elettrico. La potenza complessiva è di 197 CV, con una coppia di 465 Nm. La trazione è anteriore e il cambio è automatico a tre rapporti. Il consumo ufficiale è di circa 20 km/l.

TOYOTA YARIS La Toyota Yaris full hybrid parte da 24.750 euro. La gamma comprende la configurazione con tre cilindri 1.5 benzina da 91 CV e motore elettrico da 80 CV, per una potenza complessiva di 116 CV. È disponibile anche una variante da 131 CV. Per la versione più potente il consumo dichiarato è nell’ordine dei 23,8 km/l.

RENAULT CLIO La Renault Clio full hybrid ha un prezzo di partenza di 24.900 euro. La sesta generazione rinuncia al diesel e punta su un sistema full hybrid con motore 1.8 aspirato e cambio robotizzato. In ambito urbano il sistema privilegia la marcia elettrica, con il termico spesso spento. La potenza complessiva è di 160 CV. Il consumo dichiarato è di 25,6 km/l.

MAZDA 2 La Mazda 2 Hybrid parte da 24.990 euro. La base tecnica è condivisa con la Toyota Yaris. Il sistema full hybrid integra un tre cilindri 1.5 benzina da 91 CV e un motore elettrico da 80 CV. La potenza complessiva è di 116 CV. Il modello può percorrere anche tratti in modalità elettrica, in funzione di carica della batteria, velocità e richiesta di potenza. Il consumo dichiarato è di 26,3 km/l.

DACIA JOGGER La Dacia Jogger full hybrid è proposta da 25.150 euro. È il modello più orientato alla praticità della classifica, anche per la disponibilità della configurazione a sette posti. Il sistema propulsivo utilizza un 1.8 benzina abbinato alla parte elettrica e al cambio automatico. La potenza complessiva è di 155 CV. La percorrenza dichiarata arriva fino a 22,2 km/l.

HONDA JAZZ La Honda Jazz parte da 25.700 euro. La quarta generazione conferma l’impostazione da piccola monovolume, con lunghezza di 4,04 metri e abitacolo sfruttabile. Il sistema full hybrid abbina un 1.5 benzina quattro cilindri a due motori elettrici. La potenza complessiva è di 122 CV, con 253 Nm di coppia. La trasmissione è a variazione continua e la trazione è anteriore. Il consumo dichiarato è di 22,2 km/l.

DR 5 La DR 5 full hybrid parte da 25.900 euro. Il crossover compatto deriva dalla Chery Tiggo 4 e adotta una motorizzazione ibrida composta da un 1.5 benzina da 95 CV e da un motore elettrico da 204 CV. La potenza totale dichiarata è di 299 CV. Il consumo omologato è di 18,9 km/l.