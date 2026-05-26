Toyota taglia produzione di 83mila auto per chiusura Stretto Hormuz

I numeri

Il gruppo punta a collocare 10 milioni di vetture a marchio Toyota e Lexus entro la fine del 2026, con un utile netto consolidato atteso a 3.000 miliardi di yen (16,20 miliardi di euro), in calo del 22% rispetto all'esercizio precedente. Una proiezione che, ha avvertito il responsabile finanziario Takanori Azuma, potrebbe essere ulteriormente rivista al ribasso qualora le condizioni nel Golfo Persico e il mercato del greggio dovessero deteriorarsi oltre le attese. Sul piano operativo, Toyota prevede la sospensione della seconda linea dello stabilimento di Tsutsumi, nella prefettura di Aichi, dove viene assemblata, tra gli altri modelli, la Camry. Nel 2024, prima dello scoppio del conflitto, Toyota esportava tra i 500.000 e i 600.000 veicoli l'anno verso il Medio Oriente. "Quasi la metà di quei volumi sarà compromessa", ha dichiarato Azuma nel corso della presentazione dei risultati finanziari 2025. La produzione estera del costruttore auto nell'esercizio fiscale 2025 si era attestata a 6,65 milioni di unità.