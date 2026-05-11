Il mese di maggio si preannuncia ancora una volta come ricco di novità per il mondo dell’auto. Sono infatti diversi i modelli attesi al debutto sul mercato ma anche il ritorno di alcune vetture in veste rinnovata, così come gli annunci a sorpresa che potrebbero arrivare dalle case automobilistiche.
- Il suv della Stella arriva sul mercato con la nuova versione Hybrid. Nuova Mercedes GLB ha una powertrain composta dal 1.5 turbo benzina con tre livelli di potenza e l’opzione della trazione integrale 4Matic. Cresciute le dimensioni rispetto al passato, è disponibile a partire da 49.516 euro.
- Il mese di maggio sarà anche quello dell’apertura degli ordini di Kia EV2. piccola elettrica coreana è un'auto pensata per il mercato europeo. Compatta nelle dimensioni, poco oltre i 4 metri, ha un'autonomia fino a oltre 450 km. I prezzi a partire da 26.600 euro.
- Tra le novità più importanti del mese anche nuova Fiat Grande Panda Turbo 100, versione con il cambio manuale pensata per offrire un nuovo modello di accesso alla gamma. Sotto pelle il 1.2 tre cilindri da 100 CV. Il prezzo parte in questo caso da 17.900 euro.
- La gamma dei suv del marchio svedese si amplia con l’arrivo della nuova Volvo EX60. Svelata a inizio anno, la nuova vettura a ruote alte del brand scandinavo è entrata in produzione con gli ordini che sono già aperti. Prezzo da 65.350 euro con due allestimenti, potenze fino a 680 CV e autonomia che può toccare gli 810 km.
- Toyota C-HR+ è una novità di fatto della gamma del brand: il nuovo suv elettrico del marchio giapponese, riprende le forme di uno dei modelli di maggior successo della casa automobilistica nipponica ma si differenzia comunque sotto diversi aspetti, a partire dalla powertrain. Tre gli allestimenti disponibili e prezzo da 40.800 euro.
- Mitsubishi prova a rilanciare la sua gamma sfruttando al meglio le sinergie dell’Alleanza. Torna così su strada Grandis che affiancherà ASX e che di fatto sfrutta la base di Renault Symbioz. Sotto pelle c’è il 1.3 mild-hybrid oppure il 1.8 full hybrid, con prezzo a partire da 28.900 euro.