Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Motori
Arrow-link
Arrow-link

Auto, i modelli in uscita a maggio 2026 in Italia e in Europa. FOTO

Auto fotogallery
6 foto

Il mese di maggio si preannuncia ancora una volta come ricco di novità per il mondo dell’auto. Sono infatti diversi i modelli attesi al debutto sul mercato ma anche il ritorno di alcune vetture in veste rinnovata, così come gli annunci a sorpresa che potrebbero arrivare dalle case automobilistiche.

ULTIME FOTOGALLERY

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 11 maggio: la rassegna stampa

Cronaca

Diversi i temi in apertura sui giornali in edicola stamattina. In primo piano la nuova rottura...

12 foto

Adunata Alpini a Genova, sfilano 90mila penne nere. FOTO

Cronaca

Si è svolta oggi per le vie di Genova la 97ª adunata degli Alpini. La sfilata, aperta dallo...

10 foto
Adunata alpini a Genova

Hantavirus, Gb invia medici e paracadutisti a Tristan da Cunha. FOTO

Mondo

Sei paracadutisti e due sanitari militari sono stati lanciati con ossigeno e materiale medico...

9 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 10 maggio: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle aperture dei giornali, l'apertura di Putin all'Ue: "La guerra sta per finire, vorrei...

16 foto

Buona Festa della Mamma: frasi e immagini da inviare

Lifestyle

Un'occasione speciale per dimostrare tutto il proprio affetto a una delle persone più importanti...

10 foto

Video Motori

    Motori: articoli correlati

    Cambio gomme estive 2026, scadenza e sanzioni: cosa sapere

    Motori

    Il calendario resta fissato tra metà aprile e metà maggio. Dal 16 maggio scattano le sanzioni per...

    Lamborghini Fenomeno Roadster, la nuova few off del Toro

    Gianluca Sepe

    Lexus TZ, tutte le caratteristiche del nuovo Suv elettrico a 6 posti

    Auto

    Un maxi suv di lusso da oltre 5 metri per il marchio premium giapponese. Può ospitare, in base...