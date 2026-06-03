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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 3 giugno: la rassegna stampa

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Le celebrazioni in occasione del 2 giugno e le parole del Presidente Mattarella, gli attacchi russi sui civili in Ucraina, l'accesa discussione telefonica tra Trump e Netanyahu e, ancora, la morte di quattro braccianti nel Cosentino e la testimonianza di un sopravvissuto. Per lo sport, gli azzurri del tennis attesi al Roland Garros, il calciomercato e l'amichevole della Nazionale italiana. Questi i principali temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi

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