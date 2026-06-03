Le prime pagine dei quotidiani di oggi 3 giugno: la rassegna stampa

Le celebrazioni in occasione del 2 giugno e le parole del Presidente Mattarella, gli attacchi russi sui civili in Ucraina, l'accesa discussione telefonica tra Trump e Netanyahu e, ancora, la morte di quattro braccianti nel Cosentino e la testimonianza di un sopravvissuto. Per lo sport, gli azzurri del tennis attesi al Roland Garros, il calciomercato e l'amichevole della Nazionale italiana. Questi i principali temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi
- Il conflitto in Medio Oriente tra i temi in primo piano: "Libano, le bombe e la lite". Tensione e insulti al telefono tra Trump e Netanyahu, il tycoon: "Sei un fottuto pazzo". E sull'Iran: "Il dialogo avanza". Ucraina, raid russi: "Strage di civili, due bambini tra le vittime". Il focus sul 2 giugno con la parata, la festa e il monito di Mattarella: "No alla barbarie". Energia, conti: "L'apertura dell'Ue, l'Italia può spendere fino a 14 miliardi". Londra: "Morì in manette per false accuse di razzismo".
- In apertura il delitto avvenuto nel Cosentino: "Bruciati vivi perchè volevano essere pagati". I quattro braccianti uccisi "avevano chiesto di non lavorare più gratis". Il superstite: "Ci davano solo il cibo". Fermati due pakistani. Le celebrazioni per il 2 giugno: "L'Italia di Mattarella". Il presidente e gli 80 anni della Repubblica: "Grande atto di libertà, Costituzione casa comune". Ucraina: "Pioggia di droni, Putin fa strage di civili a Kiev". Trump-Netanyahu, lite al telefono: "Pazzo, senza di me saresti in galera".
- "Non è mai finita", titola in apertura il quotidiano torinese. Il riferimento è alla guerra in Ucraina e a Kiev dove Putin, "a quattro anni di distanza continua a bombardare e a colpire donne e bambini". Medio Oriente, Trump a Netanyahu: "Sei un pazzo". Il 2 giugno, Mattarella: "I nostri giovani salveranno la Repubblica". La strage in Calabria, parla un sopravvissuto: "I miei amici bruciati vivi, erano schiavi".
- Le celebrazioni del 2 giugno in apertura: "La Repubblica del futuro siamo noi". Festeggiati gli 80 anni dal referendum istituzionale, Mattarella: "Decisione storica". Medio Oriente, Trump a Netanyahu: "Sei un pazzo". Intervista al generale Luongo: "L'arma garanzia di fiducia, più IA e presenza sul territorio". Calabria, parla il bracciante sfuggito alla strage: "Ho visto i miei amici bruciare". Fermati due caporali.
- Il tennis tra i temi in primo piano con il Roland Garros: "Sognando Parigi. Oggi i quarti con i tre italiani". Apre Cobolli, poi il derby Berrettini-Arnaldi. Calciomercato: "Dumfries da Mourinho, ora serve Palestra". Svolta a destra nell'Inter: "L'olandese va al Real Madrid". Pronto il rilancio all'Atalanta per avere subito l'esterno azzurro. Milan: "Testa a testa per il Diavolo". Vlahovic e la Juve: "Oggi firma o addio". Amichevole della Nazionale: "Noi in Lussembrugo, gli altri al Mondiale".
- L'Inter cambia: "Dumfries da Mourinho". Il Real Madrid paga la clausola, l'alternativa è Palestra: costa 50 milioni. Ancora calciomercato: "Kolo Muani vuole la Juve". La Roma dice no al Chelsea per Svilar, mentre il Bologna affida ufficialmente la panchina a Tedesco. Nazionale: "Pio e Gigio guidano la giovane Italia". Tennis: "Parigi, l'appuntamento con la storia". Intervista a Bebe Vio: "Zanardi era un eroe".
- Il tennis in apertura: "Allons enfants de l'Italie". Cobolli, Berrettini e Arnaldi: "Tre azzurri nei quarti a Parigi, inseguono la storia". Senza Sinner e Musetti "è già un'impresa incredibile". Le parole di Yildiz: "Voglio lasciare il segno nella storia della Juve". Torino, Cairo: "Simeone? Almeno 25 milioni". Inter: "Dumfries al Real, ansia Palestra". Milan: "Sì a Glasner con o senza Rangnick". Nazionale italiana: "Gigio guida i giovani azzurri".
- "Droni, non ci sono paragoni", è il titolo d'apertura. Due giugno, Mattarella "contro le guerre davanti alle armi". Intervista al giurista Coppi: "Presunzione d'innocenza, dal Csm bavaglio ridicolo". Medio Oriente: "La guerra in Iran già costata negli Usa 750 dollari a famiglia". Strage dei braccianti in Calabria, il superstite: "Arsi vivi dai caporali mafiosi pakistani".
- In primo piano la parata del 2 giugno: "Orgoglio e pregiudizio". Multilateralismo, IA, giovani e migranti, Mattarella "promuove la Repubblica e la sinistra fa polemica". Emergenza islamista: "E' tornato il terrorismo". Chiesa: "Una donna (laica) al posto di Ruffini. Cosa c'è dietro la svolta di Leone". Medio Oriente, il duro confronto: "Trump gelido con Netanyahu".
- In apertura il focus sulle celebrazioni per il 2 giugno e sui "progressisti contro le divise": "I disertori". Schlein, Conte e gli altri big giallorossi "evitano la parata. Sgarbo a Mattarella". Assente pure Salvini, "ma per impegni al ministero". Medio Oriente, lo sfogo di Trump con Netanyahu: "Sei un pazzo". Energia: "Più fondi, l'Europa dice sì". Svolta in Vaticano: "Il Papa affida la comunicazione ai conservatori".
- I conti pubblici in primo piano: "Energia, sì dell'Ue alla flessibilità". Margini "per 7 miliardi quest'anno e fino ai 14 entro la fine del 2027". Mercati: "Borse ancora in rally. Piazza Affari corre e tocca i nuovi massimi". Medio Oriente, Trump a Netanyahu: "Sei pazzo, senza di me saresti in galera". Festa del 2 giugno, Mattarella parla agli under 35: "Ai giovani serve confronto, non propaganda". Missili sull'Ucraina: "Strage di civili, 22 morti a Dnipro e Kiev".
- "L'Europa toglie gli alibi ai partiti", è uno dei titoli in prima pagina. La Commissione Ue offre la flessibilità a Meloni dello 0,3. "La Carta non è di sinistra": Antonio Polito racconta Costituzione "come feticcio". Guerra Russia-Ucraina: "Difendersi da Mosca". Putin "continua a bombardare Kiev per compensare le sconfitte al fronte". Medio Oriente: "Lo stallo nello stallo". La nuova "equazione tra Israele e Libano".
- "Fondata sul lavoro", è il titolo d'apertura con riferimento alla morte di quattro braccianti in Calabria. Raccoglievano fragole, "li hanno bruciati vivi perchè chiedevano ai caporali di essere pagati". Vititme della schiavitù "nel Paese che celebra il 2 giugno e la Costituzione". Rimpatri: "L'Europa copia lo stile Trump". Il conflitto: "Raid russi su tutta l'Ucraina, 22 morti". Medio Oriente: "Trump non ferma la furia di Israele".