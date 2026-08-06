Le prime pagine dei quotidiani di oggi 6 agosto: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo la questione di Andrea Delmastro e il "caos" in Aula dopo il "no" della Camera all'acquisizione delle chat tra il deputato di FdI e l'imprenditore Mauro Caroccia. Spazio anche all'ondata di calore che attanaglia l'Europa: è record di città italiane da bollino rosso. In evidenza anche il ritrovamento di undrone-bomba vicino a un cargo ucraino a Lipsia
- In apertura la questione Delmastro, dopo che la Camera ha negato l'acquisizione da parte della Procura delle chat tra il deputato di FdI e l'imprenditore romano Mauro Caroccia. Nel frattempo, Roma "chiederà alla Ue di spendere 36 miliardi per energia e difesa". In prima pagina anche l'ondata di caldo: "Mare a 32 gradi". E poi l'allarme siccità: "Lago Maggiore al minimo storico". Spazio anche al caso di un drone-bomba trovato accanto a un cargo ucraino a Lipsia.
- "I segreti di Delmastro" è il titolo d'apertura di Repubblica dopo che la Camera ha negato l'acquisizione delle chat del deputato di FdI con Caroccia. Nel frattempo, il governo "chiede alla Ue 36 miliardi per difesa ed energia". Spazio anche alla "scelta dem nel Michigan": si tratta di Ek-Sayed. In prima pagina anche l'intervista a Javier Cercas: "Falsa e perversa l'idea che i migranti siano un male". Poi, l'ondata di caldo in Europa: "Ma è solo l'inizio". Infine, l'Ilva: "Mezzo secolo di decisioni rinviate e promette tradite".
- In primo piano l'ondata di calore e il giorno del "caldo record": "Bollino rosso su tutte le città" mentre i ghiacciai sono "in agonia". Nel frattempo, emerge il "rischio di approvvigionamento" energetico. In prima pagina anche la questione Delmastro dopo il "no" della Camera all'uso delle chat del deputato con Caroccia: "Caos in Aula". Spazio anche al drone bomba rinvenuto a Lipsia: "Dietro l'esplosivo l'ombra dei russi".
- In apertura ancora la questione Delmastro, dopo il "no" all'uso delle chat in Aula. Il ministro Nordio: "Nei telefonini c'è un'intera vita". Schlein: "Non nominate più Borsellino". Intanto, il governo "chiede a Bruxelles flessibilità per energia e difesa". Spazio anche alla situazione nello Stretto di Hormuz: "C'è l'accordo tra Teheran e Oman". In prima pagina anche l'ondata di caldo "senza fine": "Italia tutta rossa". In evidenza anche il caso della famiglia nel bosco: "Atti autolesionisti di uno dei bimbi".
- L'Inter apre la prima pagina de La Gazzetta dello Sport con Federico Dimarco, protagonista del derby estivo e sempre più vicino al rinnovo di contratto. Spazio anche al mercato, con la Juventus che segue Zirkzee e il Milan che punta sul rilancio di Leao. In evidenza il tennis, con "l'allarme Alcaraz": "Gli Us Open sempre più a rischio". E il nuoto, con Taddeucci che conquista un nuovo oro agli Europei.
- La Juventus protagonista in prima pagina, con il mercato in primo piano: obiettivi Suzuki e Lucumí, mentre prende quota anche la pista Zirkzee. Spazio anche alla Fiorentina, che sogna il colpo Mastantuono dal Real Madrid. In evidenza il successo della Nazionale di Spalletti contro il Chelsea in amichevole e le ultime trattative di Roma e Napoli. Chiusura dedicata al nuoto, con l'oro di Taddeucci e i bronzi di Paltrinieri e Pozzobon.
- La Juventus domina la prima pagina dopo il successo contro il Chelsea nell'amichevole di Hong Kong, deciso da un gol di Zhegrova. In evidenza anche il mercato bianconero, con Suzuki, Lucumí e Zirkzee tra i principali obiettivi. Spazio poi alla Fiorentina, vicina a Mastantuono, e alla Roma, che accelera per Molina. Completano la copertina il tennis, con i dubbi sul rientro di Alcaraz, e il nuoto, con Taddeucci che conquista un altro oro agli Europei.
- In apertura la Manovra: "Da clausola di salvaguardia Ue 14 miliardi all'energia, 22 alla Difesa". Spazio anche alle parole di Castagna: "Fusione con Credit Agricole sarebbe solida". In evidenza anche l'allarme olio: "Calabria e Puglia chiedono lo stato di crisi: troppe scorte invendute". In prima pagina anche il fisco: "Delega chiusa con 29 decreti, sul tavolo restano Iva, Irap e gioco". Infine, la situazione in Medio Oriente, con l'Idf che rade al suolo interi villaggi in Libano.
- In primo piano la Difesa, con la richiesta all'Ue di 22 miliardi. Spazio anche al "no" della Camera all'acquisizione delle chat di Delmastro. "La destra butta soldi in armi e copre i suoi". In evidenza anche la guerra in Medio Oriente e il raggiungimento di un accordo su Hormuz tra Iran e Oman. Nel frattempo, in Ucraina gli abitanti di Kramatorsk in fuga. In prima pagina anche l'intervista a Virginia Raggi: "Il Pd scelga dove stare: discrimine bellicisti-pacifisti".
- In primo piano l'inchiesta Covid e Giuseppe Conte "nel mirino della Nato". Durante la pandemia "l'Italia fece accordi sulle mascherine con Russia e Cina senza avvisare il Quartier generale atlantico". Spazio anche alla questione Difesa e Delmastro: "Il campo largo diviso sul riarmo. Delmastro, è rissa". In evidenza anche l'intervista alla presidente del Ppe sul "disastro Ceuta": "Tutta colpa di Sanchez". Poi, il raggiungimento di un accordo tra Iran e Oman su Hormuz.