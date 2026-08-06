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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 6 agosto: la rassegna stampa

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Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo la questione di Andrea Delmastro e il "caos" in Aula dopo il "no" della Camera all'acquisizione delle chat tra il deputato di FdI e l'imprenditore Mauro Caroccia. Spazio anche all'ondata di calore che attanaglia l'Europa: è record di città italiane da bollino rosso. In evidenza anche il ritrovamento di undrone-bomba vicino a un cargo ucraino a Lipsia

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