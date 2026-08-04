Le prime pagine dei quotidiani di oggi 4 agosto: la rassegna stampa

C'è ancora l'emergenza migranti a Ceuta sulle prima pagine dei giornali in edicola stamattina. In primo piano lo scontro tra Madrid e Roma, col governo spagnolo che attacca l'Italia: "Incapaci di gestire gli arrivi": La replica di Meloni: "Con noi sbarchi dimezzati". In evidenza anche le frizioni nel campo largo, con Schlein che stoppa Conte sull'ipotesi primarie. "Prima il programma". Calciormercato in evidenza sugli sportivi, col futuro incerto di Leao e Suzuki
- È ancora il caso Ceuta, con lo scontro sui migranti tra Italia e Spagna, a tenere banco sulle prime pagine dei quotidiani in edicola stamattina. Sul Corriere della Sera in primo piano l'attacco di Madrid sugli sbarchi, con Meloni che replica: "Sono in calo". Oggi il vertice europeo voluto da Roma. A centro pagina fotonotizia per l'addio a Milano a Don Mazzi, tra girasoli e canzoni. Primarie, stop di Schlein a Conte: "Ora il programma"
- Di primarie del campo largo si occupa in apertura anche La Repubblica, sempre con lo stop imposto dalla segretaria del Partito democratico. Al leader del M5s Conte che aveva avanzato la proposta per dire no alle armi a Kiev, Schlein ha replicato: "Non funziona così". Blitz di Salvini ai Lavori pubblici per garantire il via libera al Ponte sullo Stretto. Di spalla, lo scontro tra Roma e Madrid
- La sfida sui migranti tra Spagna e Italia torna in apertura sulla Stampa, con l'affondo del governo iberico: "Il vostro esecutivo non è in grado di gestire gli arrivi, noi sì". La maggioranza replica: con noi sbarchi in calo. Taglio alto per la risposta di Schlein a Conte: prima il programma, poi le primarie. In evidenza anche il ritiro per un periodo dalle scene musicali di Ariana Grande: troppe pressioni sull'aspetto fisico
- Non si discosta dalle aperture principali Il Messaggero, che nel titolo principale riporta le parole del governo secondo cui gli sbarchi in Italia sarebbero dimezzati. Meloni punta sugli hub Ue, pressing sui Paesi africani per ospitarli. Von der Leyen: "Serve solidarietà". Travolse un bimbo di cinque anni, youtuber ai servizi sociali
- Il futuro incerto di Rafa Leao sulla prima della Gazzetta dello Sport. Il portoghese non è più certo dell'addio al Milan, ora Amorim valuta l'ipotesi di una sua permanenza. Oggi si Milano si appresta a dare l'ultimo saluto a Franco Baresi. Juve regina del mercato con 138 milioni spesi: ecco perché può permetterselo
- Intrigo Suzuki in primo piano sul Corriere dello Sport. Il portiere giapponese del Parma conteso da Juventus e Paris Saint-Germain: i bianconeri pensano al prestito dal clab transalpino, ma Spalletti valuta anche Vicario. Romero agita l'Inter: l'argentino è un obiettivo, ma l'ingaggio spaventa. E serve una cessione
- Calciomercato protagonista anche dell'apertura di Tuttosport, con la nuova ipotesi di una trattativa tra Juventus e Atletico Madrid che vede coinvolti i nomi di Sorloth e Nico Gonzalez. Alle 11 il mondo del calcio riunito a Milano per dare l'ultimo saluto a Franco Baresi
- Sul Giornale la sfida di Meloni sui migranti: hub fuori dall'Unione europea. Oggi i ministri discutono della proposta italiana, con centri nei Paesi sicuri fuori dai confini con vantaggi economici e tagli ai dazi. Campo largo, lite sulle primarie: è scontro Schlein-Conte sulle armi a Kiev
- 'Per la responsabilità delle imprese arrvano semplificazioni e garanzie' titola Il Sole 24 Ore. Generali-Alleanza, progetto per la fusione. In taglio alto, Trump annuncia colloqui con l'Iran, ma Teheran smentisce
- 'Safe: finte liti e veri droni dagli israeliani' è, invece, l'apertura scelta dal Fatto Quotidiano. Giorgetti domani in Aula, il Tar rinvia a Strasburgo l'appalto extra-europeo. Corte dei Conti: regole bocciate sulle altre toghe
- Libero attacca ancora in apertura il leader del M5s Giuseppe Conte, che si dimette dalla commissione Covid in vista dell'audizione di oggi, che però è rinviata per impegni del Parlamento. Spazio anche agli approfondimenti sul tema migranti
- In primo piano sul Manifesto il vertice di oggi dei ministri europei per 'un'emergenze che non c'è'. L'Ue approfitta di Ceuta, si legge, per assediare Sanchez, stracciare il diritto d'asilo e deportare i migranti nei Paesi terzi
- L'attacco della Spagna all'Italia sui migranti è anche il titolo di apertura del Resto del Carlino. A centro pagina la storia di Federico Venco, ucciso a 44 anni per aver tentato di aiutare una sconosciuta per strada: la donna era finita nel mirino dell'ex compagno che ha investito Venco