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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 4 agosto: la rassegna stampa

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C'è ancora l'emergenza migranti a Ceuta sulle prima pagine dei giornali in edicola stamattina. In primo piano lo scontro tra Madrid e Roma, col governo spagnolo che attacca l'Italia: "Incapaci di gestire gli arrivi": La replica di Meloni: "Con noi sbarchi dimezzati". In evidenza anche le frizioni nel campo largo, con Schlein che stoppa Conte sull'ipotesi primarie. "Prima il programma". Calciormercato in evidenza sugli sportivi, col futuro incerto di Leao e Suzuki

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