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Ancora caldo afoso fino a venerdì, allerta maltempo in 4 regioni. LIVE

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La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, secondo le previsioni. Anche oggi praticamente tutte da bollino rosso le 27 città monitorate, con Messina e Reggio Calabria che passano da giallo ad arancione. Allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria

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La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, secondo le previsioni. Anche oggi praticamente tutte da bollino rosso le città monitorate, 25 su 27, con Messina e Reggio Calabria che passano da giallo ad arancione. Allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria.

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Quando finisce il caldo? Oggi ancora 25 città da bollino rosso

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