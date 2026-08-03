Meteo, Italia nella morsa nel caldo: oggi 25 bollini rossi. LIVE

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Meteo, news: Italia nella morsa nel caldo, oggi 25 bollini rossi. Allerta temporali. LIVE

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L'afa soffocante sull'Italia non demorde: la morsa del caldo con punte di 40 gradi non si allenterà almeno per un'altra settimana. Oggi tutte da bollino rosso tranne Messina e Reggio Calabria le 27 città italiane monitorate. Allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Sicilia e Umbria

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L'afa soffocante sull'Italia non demorde: la morsa del caldo con punte di 40 gradi non si allenterà almeno per un'altra settimana. Oggi tutte da bollino rosso tranne Messina e Reggio Calabria le 27 città italiane monitorate. Allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Sicilia e Umbria.

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