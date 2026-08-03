Anche nel mese più caldo dell'anno, il calendario culturale propone spettacoli, concerti, cinema e appuntamenti nei luoghi simbolo del capoluogo campano. Il cartellone principale è quello di Estate a Napoli 2026, la rassegna promossa dal Comune che raccoglie iniziative di musica, teatro, danza e cinema
Arte, musica, relax. Per chi resta in città a luglio e agosto o per i turisti che scelgono il capoluogo partenopeo come meta di vacanza, Napoli offre una ricca scelta di eventi e attività che promettono di rendere ogni giorno interessante e stimolante. Gli appuntamenti da non perdere.
Estate a Napoli
Cinema, musica, teatro e danza sono le quattro grandi anime che, nell’ambito di Estate a Napoli 2026, compongono il cartellone culturale della città.
La storica manifestazione, promossa e finanziata dal Comune di Napoli, propone un viaggio tra suoni, immagini e spettacoli che attraverserà gran parte del territorio urbano, con oltre ottanta eventi di alta qualità pensati per cittadini e turisti.
Napoli Contemporanea, dal 20 luglio al 17 settembre nella Villa Floridiana, presenterà alcune delle alcune delle opere più significative del recente cinema partenopeo. Dal 1° al 10 agosto, il Parco del Poggio ai Colli Aminei ospiterà la rassegna Arena al Poggio – Film sotto le stelle, curata da Camella e dedicata a storie ambientate a Napoli e, più in generale, nel Mezzogiorno. Dal 3 agosto al 14 settembre, nel chiostro della Parrocchia Santa Maria dell’Arco a Miano, Ritratti di famiglia, a cura di EPS Italia, indagherà le evoluzioni della società italiana attraverso lo sguardo dei registi di ieri e di oggi
La musica sarà invece protagonista anche del gran finale di Estate a Napoli, affidato alla 24esima edizione della Notte della tammorra.
Vedi Napoli d’estate e poi torni
Dal 2 luglio al 4 ottobre 2026, in città c'è la quinta edizione di “Vedi Napoli d’estate e poi torni”, progetto ideato, sostenuto e promosso dall’Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive che rende omaggio al mare, regalando a cittadini e turisti l'originale esperienza di un viaggio a bordo di un Galeone ammirando lo skyline di Napoli.
Al Faro Festival
Dal 28 luglio al 2 agosto, al Molo San Vincenzo torna Al Faro Festival, seconda edizione dell'evento che ha debuttato lo scorso anno nell'ambito delle celebrazioni di Napoli Millenaria, curato da Laura Valente per il Comune di Napoli e sostenuto dal sindaco della città Gaetano Manfredi, con la collaborazione di numerose autorità ed istituzioni storiche, tra cui Ellis Island e i Musei del Mare e delle Migrazioni. Tutti gli spettacoli sono gratuiti, previa prenotazione.
Amalfi Summer Fest
Per chi vuole spostarsi dalla città, una buona idea è un giro in costiera amalfitana: fino all’11 settembre 2026 c'è Amalfi Summer Fest, con un ricco programma di eventi gratuiti promosso dall’amministrazione comunale in uno scenario unico che vede un connubio di jazz, pop, teatro, prosa, musica classica napoletana e live set in vinile che si alterneranno per tutta l'estate.
Approfondimento
Estate 2026 a Roma, cosa fare: gli eventi da non perdere per chi resta
©Ansa
La storia del Teatro Sannazaro, dall'apertura nel 1847 all'incendio
La 'Bomboniera di Chiaia', commissionata da Don Giulio Mastrilli duca di Marigliano all’architetto Fausto Nicolini, è stata per oltre un secolo la casa del teatro napoletano, ospitandone i grandi, da Eduardo Scarpetta ai De Filippo. Riportato in auge negli anni '70 grazie all'opera di Luisa Conte, è stato colpito da un rogo il 17 febbraio 2026