Anche nel mese più caldo dell'anno, il calendario culturale propone spettacoli, concerti, cinema e appuntamenti nei luoghi simbolo del capoluogo campano. Il cartellone principale è quello di Estate a Napoli 2026, la rassegna promossa dal Comune che raccoglie iniziative di musica, teatro, danza e cinema ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Arte, musica, relax. Per chi resta in città a luglio e agosto o per i turisti che scelgono il capoluogo partenopeo come meta di vacanza, Napoli offre una ricca scelta di eventi e attività che promettono di rendere ogni giorno interessante e stimolante. Gli appuntamenti da non perdere.

Estate a Napoli Cinema, musica, teatro e danza sono le quattro grandi anime che, nell’ambito di Estate a Napoli 2026, compongono il cartellone culturale della città.

La storica manifestazione, promossa e finanziata dal Comune di Napoli, propone un viaggio tra suoni, immagini e spettacoli che attraverserà gran parte del territorio urbano, con oltre ottanta eventi di alta qualità pensati per cittadini e turisti. Napoli Contemporanea, dal 20 luglio al 17 settembre nella Villa Floridiana, presenterà alcune delle alcune delle opere più significative del recente cinema partenopeo. Dal 1° al 10 agosto, il Parco del Poggio ai Colli Aminei ospiterà la rassegna Arena al Poggio – Film sotto le stelle, curata da Camella e dedicata a storie ambientate a Napoli e, più in generale, nel Mezzogiorno. Dal 3 agosto al 14 settembre, nel chiostro della Parrocchia Santa Maria dell’Arco a Miano, Ritratti di famiglia, a cura di EPS Italia, indagherà le evoluzioni della società italiana attraverso lo sguardo dei registi di ieri e di oggi

La musica sarà invece protagonista anche del gran finale di Estate a Napoli, affidato alla 24esima edizione della Notte della tammorra.