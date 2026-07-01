Estate 2026 a Roma, cosa fare: gli eventi da non perdere per chi resta

Introduzione
Esploriamo l'offerta culturale della Capitale nei mesi caldi tra cinema, musica, teatro e nuove occasioni di socialità. Anche se la città si svuota, non mancano le occasioni di intrattenimento e scoperta: ci sono musei che aprono di notte, rassegne per tutti i gusti, proiezioni serali di classici o di nuove pellicole, spettacoli live
Quello che devi sapere
Camminando lungo il Tevere
La nostra passeggiata virtuale inizia dalle sponde del fiume con "Lungo il Tevere... Roma", la manifestazione estiva ogni anno molto attesa che unisce cultura, musica e gastronomia. Nel tratto da Ponte Sublicio a Ponte Sisto tanti eventi in programma tra cui mostre, presentazioni di libri, spettacoli musicali e di teatro, enti culturali, talk show, moda, stand.
Il cuore della rassegna è il Salotto Tevere, spazio dedicato a concerti, incontri culturali, teatro e presentazioni editoriali che nelle serate estive accoglie ospiti del panorama culturale italiano.
Per il calendario di tutti gli eventi, consultare il sito ufficiale: www.lungoiltevereroma.it/it
Estate testaccina
Arriviamo in uno dei quartieri più amati e vivaci della Capitale con l’appuntamento di Testaccio Estate 2026, la rassegna urbana culturale che si tiene da giugno a settembre negli spazi della Città dell'Altra Economia, all’interno del Campo Boario.
Musica live, dj set, stand up comedy, festival tematici, incontri, grandi appuntamenti popolari e proiezioni nell'arena cinematografica all’aperto, tutti a ingresso gratuito.
Quest'anno attesi sul palco protagonisti della musica d’autore come Nada e Omar Pedrini, quella rock dei The Zen Circus e dei Nobraino, fino alle rime in musica di Ketama126 e Gemello. Non mancano le serate a tema per ballare all’aria aperta - il Borghetta Stile o le feste dedicate agli anni 2000 - e per chi cerca nuove occasioni di socialità in uno spazio aperto e condiviso.
Per conoscere il programma in modo dettagliato, consultare la pagina ufficiale: www.testaccioestate.it/
Una notte al museo
Per passare una serata alternativa si può approfittare delle aperture serali al Vittoriano e a Palazzo Venezia acquistando il biglietto di ingresso standard in cassa. Da giugno a settembre il VIVE prolunga il suo orario di apertura nella fascia serale dalle 19.30 alle 23.30 (ultimo ingresso alle 22.45) secondo il calendario disponibile sul sito. E proprio al VIVE è stata prolungata fino al 27 settembre la mostra "La Maddalena di Piero di Cosimo: arte, storia e vite di donne nel Rinascimento fiorentino", un percorso allestito negli ambienti che un tempo ospitavano le cucine, restaurati e riaperti per l'occasione. La mostra ruota intorno a una preziosa tavola di Piero di Cosimo (1462-1522), La Maddalena, custodita nella collezione delle Gallerie Nazionali d'Arte Antica di Palazzo Barberini e concessa in prestito al VIVE, ma utilizza il dipinto come chiave per entrare nella vita delle donne nella Firenze del Rinascimento. Si tratta di un progetto interdisciplinare che coinvolge decine di studiosi di diversa formazione e provenienza, per mettere in un dialogo storia dell'arte, storia e storia della cultura materiale.
Scoprire o riscoprire Umberto Eco e Andrea Pazienza
L'offerta museale romana è ricca. Dal Rinascimento fiorentino è possibile spostarsi nel contemporaneo, visitando a Palazzo Firenze una mostra su Umberto Eco per il decennale della sua morte. Il progetto ripercorre la biografia intellettuale di uno dei principali pensatori della contemporaneità. Si chiama "Umberto Eco e il nome delle cose" e tra i materiali esposti troviamo tavole originali di Milo Manara, elementi della scenografia firmata da Dante Ferretti per il film "Il nome della rosa" di Jean-Jacques Annaud, testimonianze del Gruppo 63 e delle collaborazioni di Eco. C'è tempo fino al 26 luglio. Al MAXXI, invece, si celebra il settantesimo anniversario della nascita di Andrea Pazienza con il secondo capitolo di Non sempre si muore, il titolo della mostra, è tratto da un’intervista rilasciata dall’autore a Clive Griffiths nel 1988: Pazienza viene raccontato attraverso i capolavori, le opere inedite che continuano a venir fuori, le sue riflessioni. Sarà visitabile fino al 27 settembre.
Ciak, azione!
Per gli amanti del grande schermo le occasioni sono variegate. "Cinema sotto le Stelle" è il progetto che permette di respirare l'atmosfera delle arene diffuse, come la rassegna Il Cinema in Piazza e le proiezioni organizzate dal Cinema Troisi. All'elenco si devono certamente aggiungere le "Notti di Cinema" a Piazza Vittorio. Il Cinema alle Mura Aureliane, la rassegna cinematografica dedicata ad Alberto Sordi e le proiezioni di Palazzo San Lorenzo con pellicole italiane e autori internazionali e la programmazione del teatro all’aperto Ettore Scola a Villa Borghese.
Roma va in scena
Il cinema all'aperto è un apppuntamento immancabile delle estati romane, ma per gli amanti del teatro e dei palchi ci sono altre opportunità. Dal 29 giugno al 31 luglio 2026 torna la stagione estiva del Teatro dell'Opera di Romma al Circo Massimo con un ricco cartellone che spazia dall'opera classica ai grandi capolavori del cinema, passando per la danza e la musica sinfonico-corale. Dopo il debutto del 29 giugno con Francesco. Un santo scomodo, conferenza-spettacolo dall’omonimo libro dello storico Alessandro Barbero, c'è "Il Gladiatore" di Ridley Scott (3-4 luglio), un film in concerto in cui l'indimenticabile colonna sonora è eseguita dal vivo, in sincrono con il kolossal, dall’Orchestra e dal Coro dell’Opera di Roma e la partecipazione di Lisa Gerrard. Il cuore dell programma è "Aida" (dal 12 al 28 luglio): il capolavoro di Giuseppe Verdi è in calendario con sei recite. Il celebre gala (14 luglio) a "Romeo e Giulietta" (24-25 luglio), nella coreografia di John Cranko affidata al Corpo di Ballo dell’Opera di Roma, si ai suggestivi Carmina Burana di Carl Orff (31 luglio) con la direzione di Wayne Marshall e l’installazione video di Anagoor.
Musica in città
Gli appuntamenti musicali sono tanti, impossibile elencarli tutti, ma segnialiamo alcuni dei più attesi. A partire da gli eventi che si terranno nella cornice d'eccezione del Circo Massimo con Riccardo Cocciante (6 luglio), Edoardo Bennato (20 luglio), Patti Smith (27 luglio) e a chiudere il cerchio “Jova al Circo”. Due date romane (12 e 13 settembre) che arriveranno a pochi giorni dal 60esimo compleanno di Jovanotti (27 settembre 2026) e che segneranno l'approdo finale di L’Arca di Loré – Jova Summer Party.
C'è già fermento per il Il raduno dei fan di ultimi a Tor Vergata. L'attesa del cantautore di San Basilio finirà il 4 luglio quando Ultimo per primo inaugurerà la grande arena di Tor Vergata.
Tanti grandi nomi internazionali si alterneranno all'Auditorium. Anastascia si esibirà il 6 luglio all'interno del Roma Summer Fest 2026. Già tutto esaurito, nella stessa location, per Marylin Manson, in programma il 14 luglio nel cartellone di Rock in Roma 2026, il 14 luglio. Danny Elfman ha scelto Roma per la sua unica data italian del primo luglio. Poi il 2 luglio John Legend che darà avvio al suo tour europeo.Nella stessa giornata a Rock in Roma 2026 ci sarà Emma, mentre sempre all'Auditorium si prepara la grande festa con Gigi d'Agostino, prevista per il 3 luglio. Il 12 luglio attesi ii Subsonica, il 30 Angelina Mango, il 31 Elio e le storie tese. Un programma serrato che arriverà fino a settembre con Fiorella Mannoia (4-5 settembre) e Levante (7 settembre).