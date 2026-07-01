Estate 2026 a Roma, cosa fare: gli eventi da non perdere per chi resta

Il cinema all'aperto è un apppuntamento immancabile delle estati romane, ma per gli amanti del teatro e dei palchi ci sono altre opportunità. Dal 29 giugno al 31 luglio 2026 torna la stagione estiva del Teatro dell'Opera di Romma al Circo Massimo con un ricco cartellone che spazia dall'opera classica ai grandi capolavori del cinema, passando per la danza e la musica sinfonico-corale. Dopo il debutto del 29 giugno con Francesco. Un santo scomodo, conferenza-spettacolo dall’omonimo libro dello storico Alessandro Barbero, c'è "Il Gladiatore" di Ridley Scott (3-4 luglio), un film in concerto in cui l'indimenticabile colonna sonora è eseguita dal vivo, in sincrono con il kolossal, dall’Orchestra e dal Coro dell’Opera di Roma e la partecipazione di Lisa Gerrard. Il cuore dell programma è "Aida" (dal 12 al 28 luglio): il capolavoro di Giuseppe Verdi è in calendario con sei recite. Il celebre gala (14 luglio) a "Romeo e Giulietta" (24-25 luglio), nella coreografia di John Cranko affidata al Corpo di Ballo dell’Opera di Roma, si ai suggestivi Carmina Burana di Carl Orff (31 luglio) con la direzione di Wayne Marshall e l’installazione video di Anagoor.