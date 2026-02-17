Offerte Sky
La storia del Teatro Sannazaro, dall'apertura nel 1847 all'incendio. FOTO

©Ansa

La "Bomboniera di Chiaia", commissionata da Don Giulio Mastrilli duca di Marigliano all’architetto Fausto Nicolini, è stata per oltre un secolo la casa del teatro napoletano, ospitandone i grandi, da Eduardo Scarpetta ai De Filippo. Riportato in auge negli anni '70 grazie all'opera di Luisa Conte, è stato colpito da un rogo il 17 febbraio 2026

