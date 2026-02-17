Offerte Sky
Incendio a Napoli, a fuoco il teatro Sannazaro. Case evacuate, paura e danni

Cronaca
©Ansa

Il rogo è scoppiato nel quartiere di Chiaia e ha coinvolto la cupola dello storico teatro. Sul posto i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento. Non ci sarebbero feriti ma alcune persone intossicate

ascolta articolo

Incendio nella notte a Napoli nel centrale quartiere di Chiaia. La zona interessata è quella del teatro Sannazaro, inaugurato a metà del 1800. Sul posto cinque squadre dei vigili del fuoco sono impegnate nelle operazioni di spegnimento del rogo. Le fiamme hanno anche interessato la cupola dello storico teatro. Area irrespirabile in tutto il quartiere.  Sul posto è arrivata anche Lara Sansone, proprietaria e direttrice artistica del teatro. La nipote dell'attrice Luisa Conte è scoppiata in lacrime dopo che le hanno riferito lo stato del teatro. La cupola del teatro, in seguito al crollo, ha colpito la platea. Nel rogo sono state coinvolte anche alcune abitazioni vicine, da cui è in corso l'evacuazione dei residenti. A causa delle fiamme alcune persone sono rimaste intossicate e condotte in ospedale ma nessuno è in pericolo di vita. 

Il rogo a Napoli - ©Ansa

Cosa sappiamo

L'incendio, scoppiato questa notte, è ancora in atto. Sembra sia partito da un condominio nei pressi del teatro Sannazaro e si sia poi allargato alla struttura stessa. Sul posto stanno operando le squadre dei soccorritori con autobotti e diversi mezzi dei caschi rossi. Si opera per domare le fiamme, e non risultano feriti. Ancora non è ancora chiaro cosa abbia innescato l'incendio, ma le fiamme sono salite fino alla cupola.

Paura tra i residenti

Le fiamme, alte, hanno generato un fumo denso. Ed è scattata la paura tra i residenti di via Chiaia. "Siamo svegli dalle cinque, c'è una nube impressionante - hanno raccontato - siamo in casa con i fazzoletti sul naso". Diverse persone, come detto, sono rimaste intossicate per il fumo e alcune sono anche state condotte anche in ospedale. La colonna di fumo è visibile da diverse aree della città. 

