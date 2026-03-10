Morto Luca Conti, tra i primi blogger italiani e pioniere del web

È morto questa mattina all'ospedale di Senigallia Luca Conti, scrittore, blogger e consulente di comunicazione digitale. Aveva 50 anni. Da tempo combatteva contro un tumore, una condizione che aveva scelto di raccontare online, trasformando la malattia in un percorso condiviso.

Autore, docente, giornalista

Poliedrico e curioso, Conti ha firmato numerosi volumi tecnici e divulgativi dedicati alla comunicazione online. È stato docente all'Università Milano-Bicocca e ha collaborato come giornalista freelance con diverse testate nazionali, tra cui il Sole 24 Ore. Nel 2019 aveva scelto di allontanarsi dai social media per dedicarsi a nuove forme di riflessione, senza mai rinunciare al proprio impegno civile. Ambientalista convinto, aveva militato nel Wwf Italia e nelle file dei Verdi a Senigallia. Le sue passioni per il cinema, la letteratura e i viaggi hanno animato per anni il blog Lucaconti.it, spazio in cui raccontava esperienze, idee e, più recentemente, il percorso della malattia.