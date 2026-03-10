Offerte Sky
Morto Luca Conti, tra i primi blogger italiani e pioniere del web

Cronaca
©Ansa

Addio all'autore di Pandemia, scrittore e consulente digitale. Da tempo affrontava una grave condizione di salute che aveva scelto di raccontare online

È morto questa mattina all'ospedale di Senigallia Luca Conti, scrittore, blogger e consulente di comunicazione digitale. Aveva 50 anni. Da tempo combatteva contro un tumore, una condizione che aveva scelto di raccontare online, trasformando la malattia in un percorso condiviso.

Pioniere del digitale 

Nato nel 1975, Conti è stato una delle figure più influenti dell'innovazione digitale in Italia, comprendendone fin da subito il potenziale. Nel 2002 aveva fondato Pandemia.info, tra i primissimi blog italiani, diventando un punto di riferimento per capire i nuovi media, i linguaggi emergenti e, negli anni successivi, le dinamiche del web marketing. 

Autore, docente, giornalista 

Poliedrico e curioso, Conti ha firmato numerosi volumi tecnici e divulgativi dedicati alla comunicazione online. È stato docente all'Università Milano-Bicocca e ha collaborato come giornalista freelance con diverse testate nazionali, tra cui il Sole 24 Ore. Nel 2019 aveva scelto di allontanarsi dai social media per dedicarsi a nuove forme di riflessione, senza mai rinunciare al proprio impegno civile. Ambientalista convinto, aveva militato nel Wwf Italia e nelle file dei Verdi a Senigallia. Le sue passioni per il cinema, la letteratura e i viaggi hanno animato per anni il blog Lucaconti.it, spazio in cui raccontava esperienze, idee e, più recentemente, il percorso della malattia.

L'addio alla rete

Il suo ultimo post risale al 5 febbraio, tre mesi dopo un intervento chirurgico d'urgenza. Anche durante l'aggravarsi delle condizioni di salute, Conti aveva continuato a condividere aggiornamenti online.

