In seguito agli attacchi e alle minacce ricevute sui social nei mesi scorsi è stato deciso di innalzare la vigilanza nei confronti di Cecilia Angrisano. Intanto il ministero della Giustizia invia ispettori al Tribunale dei minorenni de L'Aquila dopo la decisione di allontanare la madre dai tre bambini ospitati in una casa famiglia: una prima documentazione era già stata acquisita, ora potrebbero essere ascoltati i magistrati. Gli avvocati della famiglia Trevallion hanno chiesto la sospensione dell'ordinanza ascolta articolo

A causa delle minacce ricevute sui social nei mesi scorsi e legate al caso della "famiglia nel bosco", è stato deciso di rafforzare la vigilanza nei confronti della presidente del Tribunale dei minori de L'Aquila, Cecilia Angrisano, che aveva già una protezione per via del ruolo. La notizia, anticipata dal quotidiano Il Centro, è stata confermata da fonti qualificate. La presidente era finita al centro delle polemiche in seguito all'ordinanza con cui dispose la sospensione della responsabilità genitoriale nei confronti di Nathan e Catherine Trevallion e il conseguente allontanamento dei tre figli in una casa famiglia. Intanto il Guardasigilli Carlo Nordio ha confermato che invierà a giorni gli ispettori del ministero della Giustizia al Tribunale de L'Aquila per tentare di "arrivare a una definitiva conclusione" sul caso della famiglia Trevallion. I magistrati abruzzesi replicano con una nota in cui condannano i "toni aggressivi e non continenti" che sono stati utilizzati in questi giorni anche da esponenti politici e difendono il loro operato. "Ogni iniziativa giudiziaria - scrivono - è ispirata esclusivamente" alla tutela dei minori. Compresa quella, adottata venerdì scorso, che ha disposto l'allontanamento della madre Catherine e il trasferimento dei figli dalla casa famiglia. Un trasferimento che, per il momento, appare congelato, forse anche grazie all'intervento della Garante regionale per l'Infanzia, Alessandra De Febis, che sta lavorando per evitare "un altro trauma" ai bimbi, ospiti della struttura ormai da quattro mesi.

Gli ispettori e l'iter Gli ispettori del ministero della Giustizia già da fine novembre - da quando venne disposta la sospensione della responsabilità genitoriale - avevano avviato un'istruttoria sul caso. Una volta terminata l'ispezione, sarà redatta una relazione che finirà sul tavolo del ministro che avrà due opzioni: archiviare o promuovere un'azione disciplinare al Csm. Sarà poi il consiglio dei magistrati a decidere su un'eventuale sanzione disciplinare nei confronti dei colleghi aquilani. Una decisione che, comunque, potrebbe sempre essere impugnata davanti alla Cassazione. Nel frattempo, però, l'iter giudiziario proseguirà comunque sulla sua strada. A meno che la Corte d'Appello non accolga il ricorso presentato dai legali della famiglia, Marco Femminella e Danila Solinas, che hanno chiesto la sospensione dell'ordinanza di venerdì scorso.

La nota della presidente del tribunale La presidente del Tribunale per i minorenni de L'Aquila, Cecilia Angrisano ha deciso di affidare a una nota la sua posizione, e quella del procuratore David Mancini. "Le sofferte e delicate decisioni in materia e particolarmente quelle incidenti sull'allontanamento dei minori dal contesto familiare - spiegano - non originano mai da posizioni ideologiche o pregiudiziali contro i genitori, ma mirano sempre a realizzare il benessere del minore, soggetto di diritti". Le decisioni, concludono, spettano all'autorità giudiziaria minorile e sono "eventualmente sindacabili nei successivi gradi di giudizio".