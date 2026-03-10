Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Donna accoltellata su autobus a Napoli, aggressore si toglie la vita in ospedale

Cronaca
©Ansa

L'uomo, un 39enne con problemi psichici, era piantonato in ospedale dopo aver aggredito, lo scorso 5 marzo, una donna sul mezzo pubblico al Vomero. La vittima dell'aggressione, una avvocata di 32 anni, ha riportato ferite al volto e alle braccia ma non è mai stata in pericolo di vita. Ieri il gip aveva convalidato il fermo e disposto il carcere per l'aggressore

ascolta articolo

Si è tolto la vita Antonio Meglio, l'uomo di 39 anni che la sera di giovedì 5 marzo, nel quartiere Vomero di Napoli, ha aggredito e ferito con un coltello a bordo di un bus una donna di 32 anni. La vittima, una avvocata penalista, ha riportato ferite al volto e alle braccia ed è stata trasportata al Cardarelli ma non è mai stata in pericolo di vita. L’aggressore invece, residente a Napoli, soffriva di problemi psichici e dopo essere stato bloccato dalle forze dell’ordine era stato portato in ospedale. Si trovava ancora piantonato nel nosocomio quando, questa mattina, si è suicidato usando un lenzuolo per impiccarsi. 

L’aggressione

La sera di giovedì 5 marzo il 39enne aveva aggredito con un coltello e tenuto sotto sequestro l’avvocata 32enne a bordo un bus della linea C32 dell'Azienda napoletana mobilità, nella zona del Vomero, per quasi un quarto d’ora. Dopo l’arrivo dei carabinieri, che sono saliti sul mezzo, è iniziata una trattativa alla quale ha preso parte anche l’autista del bus, subito intervenuto per provare a difendere la donna. Ogni minuto dell’aggressione è stato filmato dai passanti che poi, dopo la liberazione della donna, si sono anche scagliati contro l’aggressore poi portato via dalle forze dell’ordine. Ieri il gip aveva convalidato il fermo ed emesso il carcere nei confronti del 39enne.

Leggi anche

Napoli, donna accoltellata su un bus al Vomero da uno sconosciuto
FOTOGALLERY

1/11
Cronaca

A Nola i funerali del piccolo Domenico, morto dopo trapianto. FOTO

Grande partecipazione di istituzioni e cittadini all'ultimo saluto a Domenico, il bimbo di due anni morto dopo un calvario di 40 giorni per un trapianto sbagliato. Presenti alle esequie anche la premier Meloni, il sindaco di Nola Andrea Ruggiero,  il presidente della Regione Campania Roberto Fico, il presidente del Consiglio regionale Massimiliano Manfredi e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, e Don Patriciello, il parroco di Caivano

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Golfo di Napoli, sisma di magnitudo 5.9 ad una profondità di 414 km

Cronaca

Il sisma è avvenuto alle 00:03. L’epicentro è stato localizzato al largo del Golfo di Napoli, a...

Famiglia nel bosco, in arrivo a L'Aquila ispettori del ministro Nordio

Cronaca

La premier Giorgia Meloni critica la decisione dei giudici del Tribunale dei minorenni di...

Genova, 13enne cade da un muraglione: ricoverata in terapia intensiva

Cronaca

La ragazzina, precipitata nel vuoto in via al Santuario delle Grazie, nel quartiere di Genova...

Ragazza scomparsa nel Foggiano, si cerca nei campi a Borgo La Rocca

Cronaca

Di Elena Rebeca Burcioiu, 21 anni, si sono perse le tracce dallo scorso 2 marzo. Le ricerche...

La Maddalena, è morto Luigi Nativi: il tiktoker aveva 18 anni

Cronaca

Il tiktoker originario de La Maddalena aveva 18 anni. A dare la notizia sui social è stata Alice...

Cronaca: i più letti