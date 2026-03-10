L'uomo, un 39enne con problemi psichici, era piantonato in ospedale dopo aver aggredito, lo scorso 5 marzo, una donna sul mezzo pubblico al Vomero. La vittima dell'aggressione, una avvocata di 32 anni, ha riportato ferite al volto e alle braccia ma non è mai stata in pericolo di vita. Ieri il gip aveva convalidato il fermo e disposto il carcere per l'aggressore

Si è tolto la vita Antonio Meglio, l'uomo di 39 anni che la sera di giovedì 5 marzo, nel quartiere Vomero di Napoli, ha aggredito e ferito con un coltello a bordo di un bus una donna di 32 anni. La vittima, una avvocata penalista, ha riportato ferite al volto e alle braccia ed è stata trasportata al Cardarelli ma non è mai stata in pericolo di vita. L’aggressore invece, residente a Napoli, soffriva di problemi psichici e dopo essere stato bloccato dalle forze dell’ordine era stato portato in ospedale. Si trovava ancora piantonato nel nosocomio quando, questa mattina, si è suicidato usando un lenzuolo per impiccarsi.