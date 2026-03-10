Offerte Sky
Esplosione in un'abitazione a Pescia, nel Pistoiese: si cerca un uomo

Cronaca

La deflagrazione e il successivo incendio potrebbero essere stati provocati da una fuga di gas. I vigili del fuoco stanno cercando un disperso

ascolta articolo

Una forte esplosione ha scosso il borgo di Aramo, frazione della Valleriana, a Pescia (Pistoia). Secondo le prime ricostruzioni, una palazzina rurale ai margini del bosco, fuori dal centro abitato, è parzialmente crollata, probabilmente a causa di una fuga di gas. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.

Si cerca un uomo

Si teme che sotto le macerie possa esserci un uomo, residente nel casolare, ma al momento non ci sono conferme ufficiali da parte delle autorità. Sono giunti anche gli specialisti dell’Urban Search and Rescue (Usar) dei vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di soccorso e nel controllo della stabilità della struttura.

