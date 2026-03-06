Quindici minuti di caos a bordo di un bus della linea C32. La donna ferita, colpita al volto e alle braccia, è ricoverata al Cardarelli ma non è in pericolo di vita. L'aggressore è stato bloccato dai carabinieri e arrestato per lesioni gravi e sequestro di persona ascolta articolo

Momenti di alta tensione su un autobus della linea C32 a Napoli. In via Simone Martini, nel quartiere Vomero, un uomo di 39 anni residente a Pianura ha colpito una passeggera scelta casualmente, seminando il terrore tra i presenti. L'uomo, di corporatura robusta, si è avvicinato a una donna di 32 anni e, senza alcun apparente motivo, ha estratto un coltello e l'ha ferita più volte.

Quindi minuti di ostaggio e caos a bordo Dopo i primi fendenti, l'aggressore ha stretto a sé la vittima trasformandola in un ostaggio, minacciandola con l'arma. L'aggressione è durata circa quindici minuti. Il conducente ha fermato il mezzo nel traffico mentre i passeggeri fuggivano tra urla e panico. Nel giro di pochi minuti la strada si è riempita di curiosi e dei carabinieri del nucleo radiomobile.

L'arresto I militari hanno avviato una delicata trattativa con il 39enne, apparso in evidente stato di alterazione psichica. Sotto gli occhi dei passanti, molti dei quali intenti a riprendere la scena con lo smartphone, sono riusciti a distrarlo e a bloccarlo, disarmandolo prima che la situazione degenerasse. Durante l'arresto l'uomo ha urlato più volte il nome del procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, sostenendo confusamente di "volere attenzione". Addosso gli è stata trovata anche una seconda lama.

La reazione della folla Quando l'aggressore è stato fatto scendere dal bus in manette, la folla radunata all'esterno ha tentato più volte di avvicinarsi a lui. In mezzo alla concitazione qualcuno gli ha lanciato contro un casco da motociclista, rendendo necessario l'intervento dei carabinieri per evitare ulteriori tensioni.