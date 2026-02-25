È accaduto questa mattina alla periferia della capitale A bloccare il violento attacco è stato un carabiniere libero dal servizio. L'uomo è stato arrestato per tentato omicidio. La donna non è in pericolo di vita

Un 85enne ha colpito con un’ascia in diverse parti del corpo la nuora, 41enne. La donna non è in pericolo di vita. È accaduto questa mattina in via di Bravetta, nel quartiere Gianicolense a Roma. A bloccare l'aggressione è stato un carabiniere libero dal servizio che ha disarmato l’anziano. L'uomo è stato arrestato per tentato omicidio. Da chiarire i motivi dell'aggressione. Sul posto i carabinieri della stazione brevetta e della Compagnia Trastevere.