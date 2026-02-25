È accaduto questa mattina alla periferia della capitale A bloccare il violento attacco è stato un carabiniere libero dal servizio. L'uomo è stato arrestato per tentato omicidio. La donna non è in pericolo di vita
Un 85enne ha colpito con un’ascia in diverse parti del corpo la nuora, 41enne. La donna non è in pericolo di vita. È accaduto questa mattina in via di Bravetta, nel quartiere Gianicolense a Roma. A bloccare l'aggressione è stato un carabiniere libero dal servizio che ha disarmato l’anziano. L'uomo è stato arrestato per tentato omicidio. Da chiarire i motivi dell'aggressione. Sul posto i carabinieri della stazione brevetta e della Compagnia Trastevere.
La dinamica dell'aggressione
Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la donna aveva appena lasciato i figli a scuola quando ha incrociato il suocero ottantacinquenne in strada che l'ha colpita con una mannaia. A fermare l'anziano, un carabiniere libero dal servizio che si trovava sulla via è subito intervenuto disarmando l’anziano e scongiurando così ulteriori fendenti. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio, mentre la donna è stata trasportata all’ospedale San Camillo, in codice rosso.