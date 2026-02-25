Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Roma, aggredita a colpi di mannaia dal suocero 85enne in strada. Donna non è grave

Cronaca

È accaduto questa mattina alla periferia della capitale A bloccare il violento attacco è stato un carabiniere libero dal servizio. L'uomo è stato arrestato per tentato omicidio. La donna non è in pericolo di vita

ascolta articolo

Un 85enne ha colpito con un’ascia in diverse parti del corpo la nuora, 41enne. La donna non è in pericolo di vita. È accaduto questa mattina in via di Bravetta, nel quartiere Gianicolense a Roma. A bloccare l'aggressione è stato un carabiniere libero dal servizio che ha disarmato l’anziano. L'uomo è stato arrestato per tentato omicidio. Da chiarire i motivi dell'aggressione. Sul posto i carabinieri della stazione brevetta e della Compagnia Trastevere. 

La dinamica dell'aggressione

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la donna aveva appena lasciato i figli a scuola quando ha incrociato il suocero ottantacinquenne in strada che l'ha colpita con una mannaia. A fermare l'anziano, un carabiniere libero dal servizio che si trovava sulla via è subito intervenuto disarmando l’anziano e scongiurando così ulteriori fendenti. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio, mentre la donna è stata trasportata all’ospedale San Camillo, in codice rosso.  

Approfondimento

Parma, aggredisce i medici con le forbici: denunciato uomo di 53 anni

Cronaca: Ultime notizie

Incidente sul lavoro, operaio muore ai cantieri navali di Monfalcone

Cronaca

Sul posto sono giunti i sanitari inviati dalla centrale operativa regionale Sores Fvg con...

Meteo, anticipo di Primavera tra fine febbraio e inizio marzo

Cronaca

Domina l'alta pressione sul nostro Paese. La giornata sarà contrassegnata da un tempo...

Omicidio Rogoredo, decisione Gip Milano: Cinturrino resta in carcere

Cronaca

L'assistente capo della Polizia, fermato per l'omicidio di Abderrahim Mansouri, ha raccontato che...

Bambino morto a Napoli, il cuore trasportato in un comune box frigo

Cronaca

La foto del contenitore è stata pubblicata dal quotidiano "Il Mattino"mentre proseguono le...

Rogoredo, Pisani: “Caso chiaro e grave, Cinturrino subito destituito"

Cronaca

Vittorio Pisani in un’intervista al Corriere: “Subito dopo il fermo disposto dall’autorità...

Cronaca: i più letti