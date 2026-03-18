Femminicidio Auriane Laisne, chiesto l'ergastolo per l'ex fidanzato Sohaib TeimaCronaca
Il 24enne di Fermo è accusato di aver ucciso la sua ex fidanzata, Auriane Laisne, nella chiesetta di Equilivaz, a La Salle, dove la 22enne è stata trovata morta il 5 aprile 2024
Il pubblico ministero Manlio D'Ambrosi ha chiesto la pena dell’ergastolo per Sohaib Teima, il 24enne di Fermo accusato del femminicidio della sua ex fidanzata Auriane Laisne, di 22 anni, trovata morta il 5 aprile del 2024 all'interno dei ruderi della chiesetta di Equilivaz, sopra a La Salle, in Valle d'Aosta. La richiesta è stata avanzata al termine di una requisitoria durata circa 2 ore. Il processo è poi stato aggiornato al 25 marzo, quando prenderà la parola la difesa. La sentenza è attesa per l'8 aprile.
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