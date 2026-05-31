Ebola, sospetto caso a Cagliari. Paziente ricoverato in ospedale

La persona è rientrata dal Congo e accusava sintomi riconducibili al virus. Prelavata da medici e infermieri dotati di tute asettiche e maschere, è stata trasportata all'ospedale Santissima Trinità. Il test è stato spedito allo Spallanzani ascolta articolo

Un sospetto caso di ebola tiene in apprensione Cagliari, dove sono scattati i protocolli per prelevare una persona da un'abitazione e trasportarla in ospedale. Da quanto si apprende la persona rientrata dal Congo accusava sintomi riconducibili al virus. È scattato il protocollo e sul posto a supporto del 118 sono arrivati polizia, vigili del fuoco e polizia locale. Medici e infermieri dotati di tute asettiche e maschere sono entrate nell'abitazione e hanno prelevato il paziente che è stato trasportato all'ospedale Santissima Trinità nel centro infettivi, dove saranno effettuati tutti gli accertamenti del caso.

Paziente in isolamento e test inviato alla Spallanzani Il Ministero della Salute ha confermato la notizia. Cagliari. Il test sarà analizzato dallo Spallanzani di Roma in serata. Il paziente si trova al momento in isolamento presso una struttura ospedaliera. Il ministero della Salute, si legge in una nota, è in contatto con le autorità sanitarie locali della Sardegna e con lo Spallanzani per seguire l'evoluzione del quadro. Si ricorda che il rischio resta molto basso in Italia.