Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Ebola, sospetto caso a Cagliari. Paziente ricoverato in ospedale

Cronaca
©Ansa

La persona è rientrata dal Congo e accusava sintomi riconducibili al virus. Prelavata da medici e infermieri dotati di tute asettiche e maschere, è stata trasportata all'ospedale Santissima Trinità. Il test è stato spedito allo Spallanzani

ascolta articolo

Un sospetto caso di ebola tiene in apprensione Cagliari, dove sono scattati i protocolli per prelevare una persona da un'abitazione e trasportarla in ospedale. Da quanto si apprende la persona rientrata dal Congo accusava sintomi riconducibili al virus. È scattato il protocollo e sul posto a supporto del 118 sono arrivati polizia, vigili del fuoco e polizia locale. Medici e infermieri dotati di tute asettiche e maschere sono entrate nell'abitazione e hanno prelevato il paziente che è stato trasportato all'ospedale Santissima Trinità nel centro infettivi, dove saranno effettuati tutti gli accertamenti del caso. 

Paziente in isolamento e test inviato alla Spallanzani

Il Ministero della Salute ha confermato la notizia. Cagliari. Il test sarà analizzato dallo Spallanzani di Roma in serata. Il paziente si trova al momento in isolamento presso una struttura ospedaliera. Il ministero della Salute, si legge in una nota, è in contatto con le autorità sanitarie locali della Sardegna e con lo Spallanzani per seguire l'evoluzione del quadro. Si ricorda che il rischio resta molto basso in

Italia.

Oltre 40 morti e più di 250 casi accertati in Congo e Uganda

In Congo e Uganda la malattia ha già fatto 43 morti su 263 casi confermati. In Italia è scattato l'obbligo di dichiarazione e comunicazione per chi arriva "direttamente o indirettamente" dalla Repubblica Democratica del Congo e dall'Uganda o che "sia stato nelle medesime aree fino a 21 giorni prima dell'ingresso in territorio nazionale", come previsto dall'ordinanza pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e firmata dal ministro della Salute, Orazio Schillaci. Tuttavia, precisa il ministero nella circolare che accompagna l'ordinanza, il rischio di infezione provocata dal ceppo Bundibugyo del virus Ebola è "basso" e l'ordinanza sulle misure per chi arriva nel nostro Paese da Repubblica Democratica del Congo e Uganda è stata emanata sulla base del "principio di massima precauzione".

Cronaca: Ultime notizie

Migliorano le condizioni del tifoso ferito prima del derby di Torino

Cronaca

Il 36enne, nelle ultime ore, è tornato a parlare di nuovo con i familiari e anche con il...

Milano, donna accoltellata in strada: grave 47enne

Cronaca

L'aggressione è avvenuta ieri sera in largo dei Gelsomini, alla periferia sud ovest della città....

Caporalato in cantiere consolato Usa Milano: fermato manager Caddell

Cronaca

I carabinieri hanno fermato all’aeroporto di Orio al Serio, mentre stava cercando di lasciare...

Assistente tribunale di Lecce trova testa mozzata di gatto sul balcone

Cronaca

L'episodio è avvenuto a Salice Salentino, comune di circa 7.500 abitanti in provincia di...

Bimba morta a Bordighera, il racconto della sorella: stava molto male

Cronaca

Agli atti dell’inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, trovata senza vita il 9 febbraio a...

Cronaca: i più letti