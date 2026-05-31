Migliorano le condizioni del tifoso ferito prima del derby di Torino

Le decisioni post derby

Intanto, rispetto al fronte giudiziario, sono stati definiti "equilibrati" i provvedimenti attraverso cui i giudici del tribunale di Torino hanno scarcerato gli ultras arrestati in occasione della sfida tra Torino e Juventus. E' quanto ha affermato l'avvocato Giovanni Adami, che insieme alla collega Monica Arossa ha assistito alcuni degli indagati. "Nessuno - ha commentato - è rimasto ai domiciliari. Uno è tornato in libertà senza limitazioni, per altri è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I giudici hanno svolto degli approfondimenti sui ragazzi sotto il profilo soggettivo e, con equilibrio, hanno preso le decisioni conseguenti. Di questo non possiamo che essere soddisfatti. Ma non significa che i fatti non si siano verificati o che non ci siano più dei capi di imputazione. C'è un procedimento penale che affrontiamo, e affronteremo, con la massima serietà", ha concluso il legale.