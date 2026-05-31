Migliorano le condizioni del tifoso ferito prima del derby di Torino

Il 36enne, nelle ultime ore, è tornato a parlare di nuovo con i familiari e anche con il personale medico. Basoccu resta ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Molinette di Torino, diretto dalla dottoressa Marinella Zanierato e la prognosi rimane ancora riservata
Marco Basoccu, il tifoso juventino di 36 anni rimasto gravemente ferito negli scontri pre-derby di domenica scorsa, è stato estubato e resta leggermente sedato per il dolore. Continua, di fatto, la fase di miglioramento delle sue condizioni di salute, anche dal punto di vista del quadro neurologico. Il tifoso, nelle ultime ore, è tornato a parlare di nuovo con i familiari e anche con il personale medico. Basoccu resta ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Molinette di Torino, diretto dalla dottoressa Marinella Zanierato e la prognosi rimane ancora riservata.
Le decisioni post derby
Intanto, rispetto al fronte giudiziario, sono stati definiti "equilibrati" i provvedimenti attraverso cui i giudici del tribunale di Torino hanno scarcerato gli ultras arrestati in occasione della sfida tra Torino e Juventus. E' quanto ha affermato l'avvocato Giovanni Adami, che insieme alla collega Monica Arossa ha assistito alcuni degli indagati. "Nessuno - ha commentato - è rimasto ai domiciliari. Uno è tornato in libertà senza limitazioni, per altri è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I giudici hanno svolto degli approfondimenti sui ragazzi sotto il profilo soggettivo e, con equilibrio, hanno preso le decisioni conseguenti. Di questo non possiamo che essere soddisfatti. Ma non significa che i fatti non si siano verificati o che non ci siano più dei capi di imputazione. C'è un procedimento penale che affrontiamo, e affronteremo, con la massima serietà", ha concluso il legale.
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