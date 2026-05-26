Scontri derby di Torino, 8 scarcerati con l'obbligo di presentazione

La decisione è stata presa nelle scorse ore dal gip del tribunale al termine dell'udienza di convalida. Il procedimento resta aperto per resistenza a pubblico ufficiale, lancio pericoloso di oggetti e rissa

Sono stati scarcerati, con l'obbligo di presentazione periodico presso la polizia giudiziaria, gli otto ultrà che erano stati arrestati a Torino durante gli scontri avvenuti in occasione del derby della Mole, prima della sfida di campionato tra i granata ed i bianconeri. La decisione è stata presa nelle scorse ore dal gip del tribunale al termine dell'udienza di convalida. Il procedimento resta aperto per resistenza a pubblico ufficiale, lancio pericoloso di oggetti e rissa. Secondo quanto emerso, la procura avrebbe poi aperto un autonomo fascicolo di indagine sul caso di Marco Leonardo Basoccu, il 36enne ultrà bianconero dei Viking rimasto gravemente ferito al volto. Al momento si procede a carico di ignoti.

Altri due arresti

Intanto proprio oggi altri due ultras sono stati arrestati per i disordini scoppiati prima del derby. I due provvedimenti sono stati eseguiti in flagranza differita. È salito così a dieci il numero complessivo dei tifosi arrestati nell’ambito delle indagini sugli incidenti.