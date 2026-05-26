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Due operai morti schiacciati da muletti: incidenti a Catania e nel Reggiano

Cronaca
©Ansa

Un lavoratore è deceduto nella zona industriale in cui stava operando. L'area è stata sequestrata e la Procura di Catania ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Nel Reggiano, alla ditta Mazzoni di Cavriago, un altro operaio è deceduto in circostanze analoghe: la vittima non è ancora stata identificata

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Un operaio di 30 anni di un'azienda di logistica è morto schiacciato dal muletto con cui stava operando. L'incidente sul lavoro è avvenuto nella zona industriale di Catania. Sul posto sono intervenuti la polizia, con le Volanti della Questura e il personale del Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (Spresal) dell'Azienda sanitaria provinciale. L'area dell'incidente è stata sequestrata dalla Procura di Catania che, con l'aggiunto Fabio Scavone e la sostituta Valentina Antonucci, ha aperto un fascicolo, al momento senza indagati, per omicidio colposo e disposto l'autopsia. 

Incidente mortale nel Reggiano

Un altro incidente mortale si è verificato nel Reggiano, alla ditta Mazzoni di Cavriago, dove un operaio non ancora identificato è stato schiacciato da un muletto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la Medicina del Lavoro ed è stata informata la Procura di Reggio Emilia.

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