Incidenti sul lavoro, operaio morto schiacciato da una pressa a Lucca

L'incidente è avvenuto in un'azienda farmaceutica di Altopascio. I colleghi e i sanitari hanno tentato a lungo di rianimarlo, senza esito. Sul posto Misericordia, carabinieri, vigili del fuoco e tecnici della prevenzione

Incidente mortale sul lavoro questa mattina in un'azienda di prodotti farmaceutici ad Altopascio (Lucca): da una prima ricostruzione un operaio trentenne sarebbe rimasto schiacciato da una pressa. L'uomo è stato soccorso dai colleghi che hanno iniziato le manovre rianimatorie poi proseguite dai sanitari, ma ogni tentativo è stato vano. L'incidente si è verificato intorno alle 11.40. Sul posto sono intervenuti la Misericordia di Altopascio, carabinieri, vigili del fuoco e tecnici della prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.