Le città "arancioni" nella giornata di martedì 26 maggio sono Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia e Viterbo. La situazione peggiorerà ulteriormente mercoledì quando l'allerta 2 riguarderà 15 delle 27 città italiane utilizzate dal ministero per il monitoraggio quotidiano delle ondate di calore

Con le temperature in ascesa in diverse regioni d'Italia, debutta il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, un report quotidiano - che viene aggiornato dal lunedì al venerdì, elaborato sulla base dei dati di 27 città, con previsioni a 24, 48 e 72 ore. Obiettivo: monitorare i possibili effetti sulla salute. Si parte con i primi bollini gialli e arancioni, in un crescendo che vede mercoledì 27 maggio come il giorno più caldo, con 15 città in 'allerta' arancione (livello 2).

I bollini arancioni previsti oggi in 12 città

I bollini "arancioni" che indicano temperature elevate e condizioni meteorologiche, che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione suscettibili, oggi scattano in 12 città italiane, a causa di questa prima, precoce ondata di calore della stagione: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Viterbo. Nella stessa giornata sono previsti anche 5 bollini gialli (Genova, Latina, Milano, Napoli, Verona) e 10 città - molte delle quali al Sud - restano invece al livello 0 di allerta (bollino verde), cioè Ancona, Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Messina, Palermo, Pescara e Reggio Calabria.