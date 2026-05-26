L’allarme è scattato questa mattina intorno alle 8 nel rione Sanità. Stando alle prime informazioni, i carabinieri non escludono che il ragazzino sia stato colpito al torace dal genitore che poi, con lo stesso coltello, ha tentato di togliersi la vita. Entrambi sono ricoverati in prognosi riservata

Un ragazzino di 12 anni è stato ferito con due coltellate al polmone questa mattina a Napoli. I carabinieri non escludono che a colpire il minore sia stato il padre che poi avrebbe tentato di togliersi la vita colpendosi alla gola e al volto con la stessa arma. L’allarme è scattato questa mattina intorno alle 8 nella loro abitazione in rione Sanità, in via Vergini. Padre e figlio sono ricoverati all'ospedale Pellegrini in prognosi riservata. Lievemente ferita alla mano anche la madre del 12enne che sarebbe intervenuta per salvare il figlio.