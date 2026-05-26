Il minore è stato trasferito in eliambulanza a Roma per le gravi ferite riportate. Il conducente, inizialmente non presente sul posto, si era recato all'ospedale per informarsi sulle condizioni del bimbo. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso accertamenti

Un bambino di 7 anni è stato investito da un furgone mentre attraversava la strada a Veroli, in località Casamari (Frosinone) poco dopo le 13:45. Soccorso inizialmente al Pronto Soccorso dell'ospedale Spaziani di Frosinone, è stato poi trasferito in eliambulanza a Roma per la gravità delle ferite. Il conducente del furgone, all'arrivo dei Carabinieri, non era sul posto e questo in un primo momento aveva fatto sospettare che si fosse dato alla fuga: in realtà si era allontanato per raggiungere anche lui l'ospedale di Frosinone e assicurarsi delle condizioni del bambino. Sulla dinamica sono ora in corso accertamenti da parte dei carabinieri di Veroli.