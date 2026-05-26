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Frosinone, bambino di 7 anni investito da un furgone: ricoverato in gravi condizioni

Cronaca
©Ansa

Il minore è stato trasferito in eliambulanza a Roma per le gravi ferite riportate. Il conducente, inizialmente non presente sul posto, si era recato all'ospedale per informarsi sulle condizioni del bimbo. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso accertamenti 

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Un bambino di 7 anni è stato investito da un furgone mentre attraversava la strada a Veroli, in località Casamari (Frosinone) poco dopo le 13:45. Soccorso inizialmente al Pronto Soccorso dell'ospedale Spaziani di Frosinone, è stato poi trasferito in eliambulanza a Roma per la gravità delle ferite. Il conducente del furgone, all'arrivo dei Carabinieri, non era sul posto e questo in un primo momento aveva fatto sospettare che si fosse dato alla fuga: in realtà si era allontanato per raggiungere anche lui l'ospedale di Frosinone e assicurarsi delle condizioni del bambino. Sulla dinamica sono ora in corso accertamenti da parte dei carabinieri di Veroli.

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