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Nel Lazio il progetto “Le relazioni gentili nel mercato”

Cronaca

Il progetto è promosso dall’Associazione culturale “cento giovani” nell’ambito del programma della Regione Lazio a tutela dei consumatori per educare i giovani a orientarsi nel mercato contemporaneo

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Educare i giovani a orientarsi nel mercato contemporaneo, leggere in modo più consapevole offerte e contratti, riconoscere pratiche poco trasparenti e sviluppare una maggiore attenzione ai propri diritti. Sono questi alcuni degli obiettivi di “Le relazioni gentili nel mercato”, progetto promosso dall’Associazione culturale “cento giovani” nell’ambito del programma della Regione Lazio a tutela dei consumatori finanziato con fondi MIMIT ex lege 388/2000.

I temi trattati: le trappole del consumatore

Il percorso, rivolto anche agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, affronta temi legati a cittadinanza economica, consumo consapevole, pubblicità, trasparenza e responsabilità nelle relazioni tra imprese e consumatori, attraverso incontri interattivi e attività laboratoriali.

Particolare attenzione è stata dedicata al format “Le 10 trappole del consumatore”, pensato per aiutare gli studenti a riconoscere alcune dinamiche tipiche del mercato contemporaneo: rinnovi automatici, costi nascosti, prove gratuite che diventano abbonamenti, meccanismi “buy now pay later” e altre forme di pressione commerciale e finanziaria.

La consapevolezza per tutelare i nuovi cittadini

Con i fondi messi a disposizione dal Ministero è’ stato anche organizzato anche un corso di italiano giuridico per non madrelingua (con conoscenza di inglese, francese o spagnolo) per cercare di tutelare i nuovi cittadini o i nuovi residenti che devono sottoscrivere contratti di affitto di energia elettrica, gas o telefonia o anche più semplicemente redigere un proprio Curriculum Vitae con parole e termini corretti ed appropriati. Il fine – come per tutti i cittadini consumatori – è renderli consapevoli delle loro scelte o sapere cosa chiedere e come tutelare i propri diritti di consumatori.

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