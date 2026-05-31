Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Milano, donna accoltellata in strada: grave 47enne

Cronaca

L'aggressione è avvenuta ieri sera in largo dei Gelsomini, alla periferia sud ovest della città. La donna ha una profonda ferita alla gamba ma non è in pericolo di vita. Ai militari ha riferito di essere stata aggredita senza motivo da una donna non ancora identificata

ascolta articolo

Paura ieri sera a Milano dove una donna di 47 anni è stata accoltellata sabato sera attorno alle 21:30 in largo dei Gelsomini, alla periferia sud ovest della città. Sul posto sono arrivati i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno portato la donna, con una profonda ferita alla gamba, grave ma non in pericolo di vita, all'ospedale San Carlo, dove ha avuto una prognosi di 30 giorni. Ai militari ha riferito di essere stata aggredita senza motivo da una donna straniera, che al momento non è stata ancora identificata.

Cronaca: Ultime notizie

Migliorano le condizioni del tifoso ferito prima del derby di Torino

Cronaca

Il 36enne, nelle ultime ore, è tornato a parlare di nuovo con i familiari e anche con il...

Milano, donna accoltellata in strada: grave 47enne

Cronaca

L'aggressione è avvenuta ieri sera in largo dei Gelsomini, alla periferia sud ovest della città....

Caporalato in cantiere consolato Usa Milano: fermato manager Caddell

Cronaca

I carabinieri hanno fermato all’aeroporto di Orio al Serio, mentre stava cercando di lasciare...

Assistente tribunale di Lecce trova testa mozzata di gatto sul balcone

Cronaca

L'episodio è avvenuto a Salice Salentino, comune di circa 7.500 abitanti in provincia di...

Bimba morta a Bordighera, il racconto della sorella: stava molto male

Cronaca

Agli atti dell’inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, trovata senza vita il 9 febbraio a...

Cronaca: i più letti