Milano, donna accoltellata in strada: grave 47enne

L'aggressione è avvenuta ieri sera in largo dei Gelsomini, alla periferia sud ovest della città. La donna ha una profonda ferita alla gamba ma non è in pericolo di vita. Ai militari ha riferito di essere stata aggredita senza motivo da una donna non ancora identificata

Paura ieri sera a Milano dove una donna di 47 anni è stata accoltellata sabato sera attorno alle 21:30 in largo dei Gelsomini, alla periferia sud ovest della città. Sul posto sono arrivati i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno portato la donna, con una profonda ferita alla gamba, grave ma non in pericolo di vita, all'ospedale San Carlo, dove ha avuto una prognosi di 30 giorni. Ai militari ha riferito di essere stata aggredita senza motivo da una donna straniera, che al momento non è stata ancora identificata.