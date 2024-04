Aosta, ragazza francese uccisa: si cerca giovane nato in Italia

Si concentrano su un giovane nato in Italia le ricerche del possibile assassino della ragazza trovata morta in una chiesetta diroccata sopra La Salle, in Valle d'Aosta. Secondo l'autopsia la giovane, una 22enne francese che viveva vicino a Lione, è stata uccisa a coltellate. Il ragazzo ricercato, che sarebbe di origini egiziane, era stato visto con lei nei giorni precedenti al delitto.

Il riconoscimento della vittima

Sono stati alcuni parenti, giunti ad Aosta, a riconoscer la vittima. Il decesso potrebbe risalire al periodo tra la fine di marzo e i primi giorni di aprile: difficile indicare con esattezza la data, le temperature relativamente basse di quei giorni hanno ben conservato il cadavere. Il corpo è stato trovato nell'ex chiesetta della frazione Equilivaz di La Salle, un villaggio nella boscaglia che è abbandonato da anni.

L'avvistamento della coppia

La coppia di ragazzi era stata notata nella zona. Un testimone ha raccontato a La Stampa: "Martedì mattina, il 2 di aprile, quei due erano qui davanti. Camminavano, erano a piedi". Po ha aggiunto: "Mi hanno raccontato di essere arrivati dal confine svizzero. Cercavano un supermercato grande per fare la spesa. E poi volevano andare a campeggiare sulle montagne. Ha sempre parlato lui. Si esprimeva in un buon italiano, anche se non sembrava italiano. Era molto più giovane di lei, non dico minorenne ma quasi". E ora i Carabinieri sono sulle tracce del giovane.