Conclave e turismo, scoperti hotel abusivi. Multe per mezzo milione

Controlli della Guardia di finanza intensificati con l’inizio del Conclave. Le zone di San Pietro, via della Conciliazione, stazione Termini e Prati sono al centro dei controlli delle autorità che hanno già notificato oltre cento verbali per truffe, posti letto abusivi e strutture senza autorizzazioni ascolta articolo

Oltre cento verbali e multe per più di mezzo milione di euro a Roma per truffe nel settore turistico. Dopo la morte di Papa Francesco e l'inizio del Conclave (SECONDO GIORNO DI CONCLAVE LA DIRETTA) la macchina della sicurezza e dei controlli si è intensificata, con personale sanitario, Protezione civile e vigili urbani che hanno incrementato la loro presenza nelle zone calde. Allo stesso modo, sono aumentati anche i controlli della Guardia di finanza che monitora le strutture turistiche che, in questi giorni, sfruttano la massiccia presenza di pellegrini per guadagni maggiori.

Chiuso hotel in zona Fontana di Trevi Le autorità, solo nella giornata di ieri 7 maggio, primo giorno di Conclave, hanno scoperto B&b e hotel abusivi. Un albergo vicino alla fontana di Trevi è stato subito chiuso dalle fiamme gialle: la struttura, con le sue 35 stanze, non aveva alcuna autorizzazione per svolgere l’attività di ricezione turistica e vendeva agli avventori un totale di 85 posti letto abusivi. Irregolarità sono state riscontrate anche in altre zone del centro. San Pietro, Borgo Pio, via della Conciliazione e stazione Termini sono i quartieri al centro dell’attenzione della Guardia di finanza. Vedi anche Il Conclave 2025, oggi seconda fumata: è nera. VIDEO