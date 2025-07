Incidente a pulmino con tifosi del Catania, nove feriti

L’impatto è avvenuto all’altezza di Salerno. Il gruppo di tifosi partiti dalla città siciliana era diretto a Norcia, in Umbria, per raggiungere il ritiro della squadra. Due dei feriti sono ricoverati in prognosi riservata, uno in gravi condizioni

Incidente stradale per il pulmino di tifosi della Curva Sud del Catania partito dalla città siciliana per raggiungere il ritiro della squadra a Norcia, in Umbria. L’impatto è avvenuto all’altezza di Salerno: il bilancio è di nove feriti, due dei quali sono ricoverati in prognosi riservata. La società calcistica, in accordo con la questura di Perugia, sta valutando quali iniziative adottare: domani, a Norcia, sono previste un'amichevole con una formazione locale e la presentazione pubblica del Catania in piazza.