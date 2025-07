Incidente sul lavoro nel Bresciano, uomo muore schiacciato da muletto

Non si fermano le morti sul lavoro. Dopo la tragedia dei tre operai morti dopo essere caduti da un montacarichi in un cantiere a Napoli, un altro uomo ha perso la vita nel Bresciano. La vittima, 69 anni, è deceduta dopo essere stata schiacciata da un muletto all'interno di un cantiere a Bagnolo Mella. L'uomo sarebbe il titolare dell’azienda e, stando alle prime ricostruzioni, avrebbe dovuto consegnare un carico di legna in un’abitazione privata quando è stato travolto dal muletto che era su un camion. L'incidente è avvenuto poco dopo le 11 di questa mattina. Inutili i soccorsi che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso sul posto. A intervenire i sanitari con un'automedica, un'auto infermieristica, un'ambulanza, i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e l'Ats.